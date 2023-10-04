تشير الدراسة إلى أن الصهارة الجوفية هي مصدر للكربون خلال الحد الأقصى الحراري للعصر الباليوسيني والأيوسيني

تقترح دراسة حديثة نُشرت في مجلة Nature Geoscience أن الصهارة الموجودة تحت الأرض لعبت دورًا مهمًا في إطلاق الكربون خلال حدث الحد الأقصى الحراري للعصر الباليوسيني والأيوسيني (PETM)، الذي حدث قبل 56 مليون سنة. كانت فترة PETM فترة من الاحتباس الحراري الشديد، مما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 5 درجات مئوية (9 درجات فهرنهايت) وتغيرات بيئية كبيرة.

وقد ناقشت النظريات السابقة المتعلقة بمصدر الكربون خلال فترة PETM بين زعزعة استقرار جليد الميثان في قاع البحر والنشاط البركاني في شمال المحيط الأطلسي. ومع ذلك، تشير الأبحاث الجديدة التي أجراها البروفيسور كريستيان بيرندت من مركز جيومار هيلمهولتز لأبحاث المحيطات إلى أن التنفيس الحراري المائي الناجم عن الصهارة تحت الأرض ربما كان مسؤولاً عن إطلاق غاز الميثان وثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي.

وللتحقق من هذه النظرية، شرع فريق البحث في مشروع لحفر وأخذ عينات من فتحة تهوية حرارية مائية تعرف باسم Modgunn Vent، وتقع قبالة سواحل النرويج. وبعد الانتظار لمدة 17 عامًا لبدء الحفر، تم جمع العينات أخيرًا في عام 2021. وقد قدم تحليل هذه العينات دليلاً قاطعًا على التنفيس الحراري المائي قبل بداية فترة PETM مباشرة.

حدد الباحثون دليلين رئيسيين في حفرة Modgunn Vent لدعم فرضيتهم. أولاً، لاحظوا تحولًا في نظائر الكربون، وهي علامة معترف بها عالميًا لـ PETM. ثانيًا، اكتشفوا وجود نوع محدد من العوالق التي كانت موجودة فقط خلال فترة PETM. ومع ذلك، فإن توقيت تكوين الحفرة لا يزال غير مؤكد، حيث تم العثور على الأدلة التي تشير إلى بداية فترة PETM في الرواسب على ارتفاع 10-15 مترًا فوق أرضية الحفرة.

على الرغم من الجدل الدائر حول توقيت تكوين الحفرة، تشير هذه الدراسة إلى أن التنفيس الحراري المائي الناجم عن الصهارة تحت الأرض لعب دورًا رئيسيًا في إطلاق الكربون خلال فترة PETM. وسيستمر المزيد من البحث والتحليل في تسليط الضوء على العمليات المعقدة التي ساهمت في هذا الحدث المناخي المهم.

مصادر:

- بيرندت، C. وآخرون. (2023). علوم الأرض الطبيعية. [لم يتم تقديم عنوان URL]