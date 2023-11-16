سرطان الدم النخاعي الحاد (AML) هو مرض يصعب علاجه، حيث يبلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات 65 إلى 70 بالمائة فقط. أدى عدم وجود مستضدات مقيدة للورم إلى الحد من فعالية العلاجات المناعية بالتبني، مما يجعل من الصعب التمييز بين خلايا سرطان الدم والخلايا السليمة. ومع ذلك، فقد ظهرت استراتيجية رائدة يمكنها معالجة هذه المشكلة وإحداث ثورة في علاج مكافحة غسل الأموال.

اقترح الباحثون بقيادة الدكتور بيترو جينوفيز من برنامج العلاج الجيني في مستشفى بوسطن للأطفال نهجًا جديدًا يتضمن زراعة نخاع العظم. والفكرة الرئيسية هي هندسة الخلايا الجذعية المزروعة بحيث تكون غير مرئية للعلاج المناعي، وبالتالي حماية الخلايا السليمة من السمية. تم اختيار ثلاثة بروتينات مهمة لبقاء خلايا سرطان الدم - FLT3، وCD123، وKIT - كأهداف للعلاج المناعي. وتم تعديل الجينات المقابلة لها باستخدام تقنيات التحرير الأساسية، مما أدى إلى إدخال تعديلات طفيفة منعت العلاجات المناعية من التعرف على الخلايا الجذعية. والأهم من ذلك أن الجينات المعدلة لا تزال تحتفظ بقدرتها على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

وفي نموذج فأر متوافق مع البشر لمرض سرطان الدم النخاعي المزمن، أثبت العلماء أن استراتيجيتهم مكنت العلاج بخلايا CAR T من القضاء بشكل فعال على خلايا سرطان الدم دون الإضرار بخلايا الدم الجذعية السليمة. يوضح هذا الدليل الفعالية والسلامة الواعدة لهذا النهج العلاجي الجديد.

ولكن كيف يمكن لهذه الاستراتيجية أن تعمل في الممارسة العملية؟ قبل زراعة نخاع العظم، سيتم إجراء تحرير القاعدة على الخلايا الجذعية لدم المتبرع. بعد الزرع في نخاع عظم المريض، سيتم إعطاء العلاج المناعي لاستهداف خلايا سرطان الدم والقضاء عليها.

يوفر هذا النهج المبتكر الأمل في مكافحة مكافحة غسل الأموال، التي تحتاج بشكل عاجل إلى خيارات علاجية جديدة لكل من الأطفال والبالغين. ومن خلال حماية الخلايا السليمة والحفاظ على وظائفها، توفر هذه الاستراتيجية منظورًا جديدًا للعلاج الخلوي كحل محتمل لمرضى سرطان الدم النخاعي المزمن.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هو مكافحة غسل الأموال؟

يرمز AML إلى سرطان الدم النخاعي الحاد، وهو نوع من السرطان يؤثر على الدم ونخاع العظام. ويتميز بالانتشار السريع لخلايا الدم البيضاء غير الطبيعية.

س: ما هو العلاج المناعي؟

العلاج المناعي هو نوع من علاج السرطان الذي يحفز جهاز المناعة في الجسم على التعرف على الخلايا السرطانية وتدميرها.

س: ما هي خلايا CAR T؟

خلايا CAR T هي نوع من الخلايا المناعية التي تم تصميمها وراثيًا للتعبير عن مستقبلات المستضد الخيميري (CARs). تمكن هذه المستقبلات الخلايا التائية من التعرف على الخلايا السرطانية ومهاجمتها بشكل أكثر فعالية.