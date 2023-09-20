اكتشاف الأقمار الصناعية Starlink في سماء الليل

إذا نظرت إلى السماء ليلاً في أمسية صافية، فقد تتاح لك فرصة اكتشاف أقمار ستارلينك الصناعية. Starlink هي شبكة أقمار صناعية تديرها شركة SpaceX وتهدف إلى توفير الإنترنت منخفض التكلفة للمناطق النائية والريفية حول العالم.

وخلافًا للاعتقاد الشائع، فإن الأضواء التي نراها من هذه الأقمار الصناعية لا تأتي في الواقع من الأقمار الصناعية نفسها. وبدلا من ذلك، ما نراه هو أن الأقمار الصناعية تعكس ضوء الشمس، مما يجعلها تبدو مشرقة ومرئية للعين المجردة.

إذا كنت مهتمًا بإلقاء نظرة على هذه الأقمار الصناعية، فقد تكون فرصتك مساء الثلاثاء. وبحسب موقع ستارلينك، هناك احتمالية لمرور ساطع لـ Starlink-105 حوالي الساعة 8:45 مساءً يوم الثلاثاء. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن عدة عوامل مثل الظروف الجوية وتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية يمكن أن تؤثر على رؤية هذه الممرات.

إذا كنت ترغب في زيادة فرصك في رصد الأقمار الصناعية، فمن المستحسن العثور على موقع بعيد عن الأضواء الساطعة، مثل أضواء الشوارع أو المباني، وتوجيه نظرك نحو السماء الشمالية الغربية.

في حين أن مراقبة هذه الأقمار الصناعية يمكن أن تكون تجربة مثيرة، فمن المهم احترام سماء الليل وتقليل التلوث الضوئي قدر الإمكان. إن تخصيص الوقت لتقدير أعجوبة الابتكار البشري وقدرتنا على الاتصال حتى في أبعد أركان العالم يمكن أن يكون تجربة متواضعة حقًا.

مصادر:

– موقع ستارلينك

– سبيس اكس