الإسفار في الثدييات: أكثر شيوعا مما كان يعتقد سابقا

يشير بحث جديد إلى أن خاصية التألق أكثر انتشارًا في الثدييات مما كان يُعتقد سابقًا. وقد وصفت الدراسات الحديثة هذه الخاصية المضيئة في الجرابيات الأسترالية مثل خلد الماء، والومبات، والشياطين التسمانية، وإيكيدنا. ومع ذلك، بعد دراسة 125 نوعًا مختلفًا من الثدييات، وجد الباحثون أن جميعها تظهر شكلاً من أشكال التألق. أكثر من 86% من هذه الأنواع لديها فراء يتوهج تحت ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

وقام الباحثون بتحليل ثدييات مختلفة تمثل جميع رتب الثدييات الحية الـ 27 ونصف جميع عائلات الثدييات الحية. واكتشفوا أن التألق كان أكثر شيوعًا وشدة بين الأنواع الليلية، ولكنه كان موجودًا أيضًا في الحيوانات النهارية، بما في ذلك الحمار الوحشي الجبلي والدب القطبي. يتحدى هذا الاكتشاف الافتراضات السابقة حول مضان الثدييات، حيث لم يكن العلماء على علم بأن الكثير من الثدييات تمتلك جلدًا أو فراءًا متوهجًا.

يحدث هذا التألق لأن البروتينات الموجودة في فراء أو جلد هذه الحيوانات تمتص الأشعة فوق البنفسجية وتصدرها كضوء مرئي. لذلك، عند تعرضها للأشعة فوق البنفسجية، تبدو الثدييات التي تتمتع بهذه الخاصية متوهجة، غالبًا بظلال من اللون الأزرق أو الأخضر أو ​​حتى الأحمر. بالإضافة إلى الفراء والجلد، لدى الثدييات بما في ذلك البشر أيضًا أسنان وأظافر فلورسنت.

ولاستبعاد أي آثار ناتجة عن عملية الحفظ، قام الباحثون بتحليل مجموعة من العينات الحيوانية المحفوظة والمجمدة. تشير الدراسة إلى أن طرق الحفظ قد تؤثر على شدة التألق الملحوظ في بعض العينات. ومن المثير للاهتمام، أنه تم العثور على ألمع مضان في عينات خلد الماء المجمدة، في حين أن الحفظ قلل من شدته في الحيوانات الأخرى مثل الكوالا، وشيطان تسمانيا، والإيكيدنا.

على الرغم من أن الغرض من التألق في الثدييات لا يزال غير معروف، يعتقد الباحثون أنه يمكن أن يكون وسيلة لتعزيز الإشارات البصرية، وخاصة بالنسبة للأنواع الليلية. قد تحتوي بعض الثدييات آكلة اللحوم على بقع أو خطوط متوهجة على ظهورها للمساعدة في التعرف على الأنواع. ومع ذلك، مضان قد لا يكون له دور وظيفي في جميع الأنواع. على سبيل المثال، قد لا تعتمد بعض الثدييات الطائرة مثل الخفافيش الدقيقة التي تستخدم تحديد الموقع بالصدى على التألق في الملاحة وتحديد موقع الفريسة.

تعتبر نتائج الدراسة مثيرة للاهتمام بشكل خاص لأنها تسلط الضوء على مدى انتشار التألق في الثدييات. قد تلقي الأبحاث المستقبلية مزيدًا من الضوء على الغرض الدقيق لهذه الظاهرة الرائعة وآثارها على الأنواع المختلفة.

مصادر:

- عنوان المقال المصدر: "الجرابيات الفلورية: العتامة، وليس الشفافية، في الثدييات في أستراليا"

– المجلة: الجمعية الملكية للعلوم المفتوحة