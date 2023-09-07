اكتشاف العملاق القديم: اكتشف رجل برتغالي أكبر هيكل عظمي لديناصور في أوروبا

اكتشف رجل برتغالي اكتشافاً مذهلاً أثناء تجديد منزله في وسط البرتغال. أثناء أعمال البناء، عثر على شظايا من العظام المتحجرة في فناء منزله، مما أدى إلى اكتشاف ما يمكن أن يكون أكبر هيكل عظمي لديناصور تم اكتشافه على الإطلاق في أوروبا.

تم تنبيه العلماء إلى هذا الاكتشاف في عام 2017، وفي الشهر الماضي، تم استخراج العديد من العناصر الهيكلية المهمة من الموقع. ويعتقد علماء الحفريات أن طول الديناصور ربما كان حوالي 82 قدمًا (25 مترًا)، مما يجعله واحدًا من أكبر العينات الموجودة في أوروبا وربما حتى في العالم.

ويقود معهد دوم لويز، وهو معهد أبحاث في كلية العلوم بجامعة لشبونة، أعمال التنقيب ودراسة البقايا المتحجرة. وتشمل عناصر الهيكل العظمي التي تم جمعها حتى الآن الفقرات والأضلاع، مع الحفاظ على الأضلاع بشكل جيد في موقعها التشريحي الأصلي، وهو أمر نادر في حفريات الديناصورات.

وتشير خصائص الحفاظ على الحفريات وترتيبها إلى احتمال اكتشاف المزيد من أجزاء الهيكل العظمي للديناصور في حملات التنقيب المستقبلية. ويعتقد الفريق أن هذا الفرد قد يكون من نوع Brachiosaurus altithorax، أو Giraffatitan brancai، أو حتى نوعًا غير معروف سابقًا من العصر الجوراسي المتأخر يُدعى Lusotitan atalaiensis، الموجود في المنطقة الغربية من البرتغال.

إن العثور على هذا الهيكل العظمي الضخم لديناصور يفتح إمكانيات جديدة لفهم تاريخ الأرض القديم ويلقي الضوء على تنوع أنواع الديناصورات في أوروبا. سيساعد المزيد من التنقيب والتحليل في كشف الألغاز المحيطة بهذا الاكتشاف الاستثنائي والتاريخي.

مصادر:

– وكالة فرانس برس

– كلية العلوم جامعة لشبونة