مخاطر التلوث بالبلاستيك النانوي والمعادن في النظم البيئية للمياه العذبة التي حددتها الدراسة الدولية

كشفت دراسة دولية أجراها باحثون من جامعة كويمبرا عن المخاطر المحتملة المرتبطة بتلوث المواد البلاستيكية النانوية والمعادن في النظم البيئية للمياه العذبة. درست الدراسة، التي نشرت في مجلة التلوث البيئي، آثار التلوث المشترك على الفطريات المائية وسلطت الضوء على تسهيل امتصاص المعادن بسبب تفعيل المواد البلاستيكية النانوية.

وتعاون الباحثون، من كلية العلوم والتكنولوجيا بجامعة كويمبرا، مع جامعة هاركورت بتلر التقنية في الهند وجامعة كونكوك في كوريا الجنوبية لإجراء الدراسة. وشددت المؤلفة الأولى، جوليانا باروس، طالبة الدكتوراه في العلوم البيولوجية، على الاهتمام المتزايد بدراسة التأثيرات المشتركة للملوثات على الكائنات الحية. أصبحت المواد البلاستيكية النانوية، وهي شظايا بلاستيكية أصغر من 1,000 نانومتر، منتشرة بشكل متزايد في صناعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف.

تم تحديد المياه العذبة على أنها معرضة بشكل خاص للملوثات بسبب وظيفتها كواجهة بين النظم البيئية الأرضية والمائية. إن وجود المعادن في أنظمة المياه العذبة، الناتج في المقام الأول عن أنشطة التعدين، يزيد من تعقيد المشكلة. يعد تحلل المواد العضوية في المجاري المائية الصغيرة أمرًا بالغ الأهمية لنقل الطاقة والمغذيات في السلسلة الغذائية، وتلعب الفطريات المائية المائية، وهي نوع من الفطريات، دورًا مهمًا في هذه العملية. تعمل هذه الفطريات على تحسين استساغة المواد العضوية وجودتها الغذائية للاستهلاك بواسطة اللافقاريات.

تم إجراء الاختبارات المعملية باستخدام تركيزات واقعية من البلاستيك النانوي، وتحديدًا البوليسترين العادي والكربوكسيلات، مع النحاس. وكشفت الدراسة أن التعرض المشترك للمواد البلاستيكية النانوية والنحاس أدى إلى الإجهاد التأكسدي وتمزق الغشاء في الفطريات المائية المائية Articulospora tetraladia. علاوة على ذلك، أدت المواد البلاستيكية النانوية الوظيفية مع النحاس إلى استجابة خلوية أكبر وتثبيط نمو الفطريات.

يؤكد هذا البحث على الحاجة إلى مواصلة التحقيق في تأثير المواد البلاستيكية النانوية والتلوث المعدني على النظم الإيكولوجية للمياه العذبة ويسلط الضوء على التهديدات المحتملة التي تشكلها على أدائها السليم.

مصادر:

– بيان صحفي لجامعة كويمبرا (UC) عبر وكالة أنباء لوسا

– مجلة التلوث البيئي