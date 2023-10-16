إعادة اكتشاف الصفيحة التكتونية القديمة: صفيحة بونتوس

حقق العلماء اكتشافًا مثيرًا، حيث عثروا مؤخرًا على صفيحة بونتوس المفقودة منذ فترة طويلة، وهي صفيحة تكتونية اختفت منذ حوالي 20 مليون سنة. كانت هذه اللوحة، التي كان حجمها حوالي ربع حجم المحيط الهادئ، موجودة تحت محيط بونتوس، وهو جسم مائي قديم. كانت إعادة اكتشاف صفيحة بونتوس عرضيًا، حيث تم الكشف عنها أثناء دراسة الصخور في بورنيو.

في الأصل، كان الباحثون يدرسون صفيحة المحيط الهادئ عندما عثروا على شظايا صخرية أظهرت خصائص مغناطيسية تتعارض مع الصفائح المعروفة. ومن خلال النمذجة الحاسوبية، تم تحديد أن هذه الشظايا الصخرية تنتمي إلى صفيحة تكتونية لم تكن معروفة من قبل تسمى صفيحة بونتوس. ظهرت هذه اللوحة إلى الوجود قبل 160 مليون سنة على الأقل وربما تكونت قبل ذلك بكثير.

وبمرور الوقت، اختفت صفيحة بونتوس حيث انغرست تحت الصفيحتين الأسترالية والصينية. لا يوفر هذا الاكتشاف نظرة ثاقبة للتاريخ الجيولوجي للأرض فحسب، بل يعزز أيضًا فهمنا للحركة المعقدة للصفائح التكتونية.

من خلال الاكتشاف العرضي لصفيحة بونتوس، اكتسب العلماء معرفة قيمة حول النشاط التكتوني القديم في العالم. وتساهم النتائج في الجهود المستمرة لفهم تعقيدات العمليات الجيولوجية للأرض وتعزيز فهمنا للطبيعة الديناميكية للكوكب.

مصادر:

- العلوم الحية