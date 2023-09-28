رسم خرائط الكيمياء الحيوية للشعاب المرجانية باستخدام تقنية جديدة

طور الباحثون في جامعة هاواي تقنية مبتكرة لإنشاء خرائط تفصيلية للكيمياء الحيوية للشعاب المرجانية، مما يوفر نظرة ثاقبة لتوزيع المركبات الضرورية لصحة الشعاب المرجانية. ومن خلال أخذ عينات من السلائل المرجانية الفردية وتحليل تركيبها الكيميائي الحيوي، تمكن الباحثون من رسم خريطة لهذه المركبات إلى مواقعها الخاصة داخل مستعمرة المرجان. تُعد الدراسة، التي نُشرت في مجلة Communications Biology، خطوة مهمة في فهم هولوبيونت المرجاني، وهو أمر بالغ الأهمية لترميم الشعاب المرجانية وإدارتها.

الشعاب المرجانية، على الرغم من احتلالها لجزء صغير من المحيط، هي أنظمة بيئية متنوعة ومنتجة تدعم العديد من الأنواع وتوفر الحماية للمجتمعات الساحلية. تلعب المواد الكيميائية الحيوية الموجودة في الشعاب المرجانية، مثل الأحماض الأمينية والمركبات التي تؤثر على التطور والنمو، دورًا حيويًا في تحديد قدرة الشعاب المرجانية على مقاومة الضغوطات مثل درجات حرارة المحيط الأكثر دفئًا والتحمض.

تسمح تقنية أخذ العينات الجديدة التي طورها فريق البحث بأخذ عينات أقل تدخلاً وضررًا مقارنة بالطرق السابقة. وهذا يعني أنه يمكن أخذ المزيد من العينات وتكرارها بشكل متكرر مع الحد الأدنى من الضرر للشعاب المرجانية. وباستخدام التحليلات الكيميائية المتطورة، تمكن الباحثون من تحديد المواد الكيميائية الحيوية المحددة الموجودة في كل سليلة فردية وإنشاء خرائط لتوزيع الكيمياء الحيوية على مستويات مختلفة، بدءًا من السلائل الفردية إلى الشعاب المرجانية بأكملها.

كشفت النتائج عن وجود بصمة كيميائية حيوية قوية تحدد السلائل من مستعمرة واحدة، بالإضافة إلى التباين على طول الفروع المرتبطة بموقع السليلة على الفرع. والمثير للدهشة أن الباحثين اكتشفوا أيضًا أن المركبات الكيميائية الحيوية في البوليبات مستمدة في المقام الأول من المرجان نفسه وليس من الطحالب التكافلية.

يوفر هذا النهج الجديد رؤى قيمة حول كيفية بناء الشعاب المرجانية للمواد الكيميائية الحيوية الخاصة بها عبر مستويات مختلفة. وسوف يساعد في تصميم وتحليل وتفسير الدراسات التي تركز على الكيمياء الحيوية للشعاب المرجانية. ويخطط الباحثون لاستخدام هذه التقنية في الدراسات المستقبلية لرسم خريطة التوزيع الزمني والمكاني للجزيئات الحيوية المرجانية، مما يوفر فرصًا جديدة لفهم النظم البيئية للشعاب المرجانية دون التسبب في أضرار واسعة النطاق للمستعمرات.

المصدر: جامعة هاواي في مانوا (Phys.org)