علماء برازيليون يطورون نظام طائرات بدون طيار عالي التقنية لقياس الملوثات المحمولة جوا

نجح علماء ومهندسون من جامعة أوبرلانديا الفيدرالية وجامعة غوياس الفيدرالية في البرازيل في تطوير نظام متقدم بدون طيار قادر على قياس الملوثات في الهواء بدقة. وتهدف هذه التكنولوجيا الرائدة إلى التخفيف من الآثار الضارة للملوثات على البيئة.

يتمتع نظام الطائرة بدون طيار، المصمم بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، بالقدرة على مراقبة وقياس الملوثات المحمولة جواً ونقل البيانات المجمعة إلى تطبيق الهاتف الذكي باستخدام اتصال Bluetooth. في البداية، يركز النظام على اكتشاف كبريتيد الهيدروجين، وهو ملوث ضار، من خلال استخدام تفاعل كيميائي يؤدي إلى توهج صبغة زاهية، مما يوفر مؤشرًا بصريًا.

ما يميز نظام الطائرات بدون طيار هذا هو قدرته على تحمل التكاليف. تبلغ تكلفة إنشاء النظام بأكمله حوالي 50 دولارًا، مما يجعله متاحًا للاستخدام على نطاق واسع. والهدف هو أن تعمل هذه التكنولوجيا جنبًا إلى جنب مع تقنيات مراقبة التلوث الحالية، والتي تعتمد في المقام الأول على جمع البيانات على مستوى الأرض.

وباستخدام الطائرات بدون طيار لرصد الملوثات، يستطيع العلماء جمع البيانات في الوقت الحقيقي في المناطق التي عادة ما يصعب الوصول إليها. تتمتع هذه التكنولوجيا بالقدرة على إحداث ثورة في المراقبة البيئية والمساهمة في فهم أفضل لتأثير الملوثات على جودة الهواء.

ويجري المزيد من الأبحاث لتوسيع قدرات نظام الطائرات بدون طيار هذا لقياس الملوثات الإضافية المحمولة جواً. ويأمل الباحثون البرازيليون أن يلهم اختراعهم تطورات مماثلة في مراقبة التلوث في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي في النهاية إلى أساليب أكثر استهدافًا لمكافحة تلوث الهواء.

وفي الختام، فإن تطوير نظام الطائرات بدون طيار عالي التقنية يمثل تقدمًا كبيرًا في مجال المراقبة البيئية. إن قدرتها على تحمل التكاليف وقدرتها على قياس الملوثات المحمولة جواً تثبت بدقة إمكانية إجراء تحسينات مستقبلية في مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة.

مصادر:

– جامعة أوبرلانديا الفيدرالية وجامعة غوياس الفيدرالية بالبرازيل

- الكيمياء التحليلية