تكمل شركة Polaris Spaceplanes رحلات تجريبية ناجحة للنموذج الأولي MIRA-Light

أكملت شركة الطيران الألمانية Polaris Spaceplanes مؤخرًا حملة اختبارية مكونة من 15 رحلة لمركبتها النموذجية MIRA-Light. وعلى مدار ثلاثة أيام بين 22 أغسطس و8 سبتمبر، هدفت الرحلات الجوية إلى إظهار الديناميكيات الهوائية وأنظمة التحكم في الطيران للطائرة الفضائية الصغيرة. النموذج الأولي، الذي يبلغ طوله 8.2 قدم (2.5 متر) فقط، يستخدم أربع مراوح كهربائية للدفع.

خلال 10 رحلات من أصل 15، تم تجهيز MIRA-Light بمحرك هوائي محاكي لتقييم تأثيره على أداء السيارة. على مدار الحملة التجريبية، جمع النموذج الأولي ما يقرب من 40 دقيقة من زمن الرحلة، مما يمثل إنجازًا ناجحًا لطائرات Polaris الفضائية.

للمضي قدمًا، سيتم استخدام البيانات التي تم جمعها من رحلات MIRA-Light لتطوير مركبة MIRA واسعة النطاق. سيبلغ طول هذا التكرار التالي حوالي 14 قدمًا (4.25 مترًا) وسيتم تجهيزه بمحرك طيران خطي فعلي لتمكين اختبار أنظمة الطيران المتكاملة.

تعمل نماذج MIRA وMIRA-Light الأولية كمقدمة للنموذج التوضيحي النهائي لطائرات Polaris الفضائية، NOVA. بعد الاختبار الناجح لمركبة MIRA، تخطط Polaris لتوسيع نطاق التصميم إلى طول 22 قدمًا (6.7 مترًا) لطراز NOVA. ستستخدم نوفا أربعة محركات نفاثة تعمل بوقود الكيروسين، بالإضافة إلى محركها الهوائي الوظيفي، مما يتيح رحلات كاملة تعمل بالطاقة الصاروخية بسرعات تفوق سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي للأرض.

بافتراض أن المهام التجريبية القادمة لـ MIRA تسير على ما يرام، تهدف Polaris Spaceplanes إلى البدء في تحليق نموذج NOVA في عام 2024. تعد هذه النماذج الأولية جزءًا من خطة أوسع من قبل الشركة لتطوير مركبة نقل متعددة الأغراض تفوق سرعتها سرعة الصوت تسمى AURORA. تم تصميم AURORA المتصور لنقل حمولة تصل إلى 22,000 رطل (10,000 كجم) إلى سرعات دون مدارية أو ما يصل إلى 2,200 رطل (1,000 كجم) إلى أي مدار مائل.

وضعت Polaris Spaceplanes أنظارها على الطيران بمركبة AURORA في وقت ما بين عامي 2026 و2027، لتظهر التزامها بتطوير تكنولوجيا الطيران ودفع حدود استكشاف الفضاء.

مصادر:

- رحلات الفضاء الأوروبية

– موقع شركة بولاريس للطائرات الفضائية