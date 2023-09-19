اكتشاف المجرات الحلقية القطبية يلقي الضوء على الهياكل المجرية

تأتي المجرات بأشكال مختلفة، وقد تطور فهمنا لها مع توسيع نطاق ملاحظاتنا إلى ما هو أبعد من الطيف البصري. المجرات الحلقية القطبية (PRGs) هي نوع فريد من المجرات تتميز بحلقة خارجية من الغاز والنجوم تميل بشكل عمودي على مستوى المجرة. تتكون هذه الحلقات أساسًا من غاز الهيدروجين المنتشر، وعادةً ما تكون مرئية فقط عند الأطوال الموجية الراديوية.

على الرغم من اكتشاف المجرات الحلقية القطبية لأول مرة في عام 1978، إلا أن عملية تكوين هذه الهياكل المجرية تظل لغزًا. تشير إحدى النظريات إلى أن الحلقات هي نتيجة لاصطدامات المجرات، حيث يتم طرح غاز الهيدروجين الناتج عن اصطدام المجرات في محاذاة قطبية. ونتيجة لذلك، كان يعتقد أن المجرات الحلقية القطبية كانت نادرة. ومع ذلك، فإن المسح الأخير للمجرات الذي تم إجراؤه كجزء من مشروع WALLABY يشير إلى أن PRGs قد تكون أكثر شيوعًا مما كان يعتقد سابقًا.

يهدف مشروع WALLABY، الذي يرمز إلى Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY، إلى إنشاء خريطة عالية الدقة للهيدروجين المحايد في سماء نصف الكرة الجنوبي. ومن خلال رسم خرائط الغاز بين المجرات والهيدروجين المحيط بالمجرات، يوفر المسح رؤى قيمة حول هياكل هذه الأجسام الكونية. في المرحلة الأولى من المسح، تم رسم خرائط لحوالي 600 مجرة، وتم تحديد مجرتين حلقيتين قطبيتين.

بناءً على هذه النتائج، تشير التقديرات إلى أن 1% إلى 3% من المجرات التي تم مسحها في والابي ستظهر هياكل حلقات قطبية. عند الانتهاء من المسح، من الممكن أن يتم اكتشاف المئات من المجرات الحلقية القطبية، مما يزيد بشكل كبير من معرفتنا بهذه التكوينات المجرية الغامضة. علاوة على ذلك، فإن وفرة البيانات التي تم جمعها من خلال هذا المشروع ستوفر لعلماء الفلك فهمًا أعمق لكيفية تشكل هذه المجرات الغريبة وتطورها. وقد يوفر أيضًا رؤى قيمة حول التفاعل بين المادة المظلمة والمجرات.

بشكل عام، يوفر اكتشاف المجرات الحلقية القطبية ومشروع WALLABY المستمر وسيلة واعدة لاستكشاف الهياكل المخفية داخل المجرات وكشف أسرار الكون.

التعاريف:

- المجرات الحلقية القطبية (PRGs): مجرات حلزونية أو إهليلجية ذات حلقة خارجية من الغاز والنجوم مائلة بشكل عمودي تقريبًا على مستوى المجرة.

- WALLABY: مسح Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind surveY، وهو مشروع يهدف إلى إنشاء خريطة عالية الدقة للهيدروجين المحايد في سماء نصف الكرة الجنوبي.

مصادر:

- درجة، N.، وآخرون. "مسح WALLABY التجريبي: المجرات الحلقية القطبية المحتملة NGC 4632 وNGC 6156." الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية 525.3 (2023): 4663-4684.