باكستان تتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق كوكبة الأقمار الصناعية في عام 2027

وقد وقعت باكستان مؤخرا اتفاقا مع وكالة الفضاء الأوروبية لإنشاء كوكبة خاصة بها من الأقمار الصناعية بحلول عام 2027. وسوف تسمح هذه الصفقة التاريخية لباكستان بتعزيز قدراتها في مراقبة استخدام الأراضي، والزراعة، والبنية التحتية، وحالات الطوارئ. ستضم كوكبة الأقمار الصناعية نظامًا مكونًا من أربعة أقمار صناعية على الأقل - ثلاثة إلكترونية بصرية ورادار واحد - تعمل جنبًا إلى جنب لجمع البيانات القيمة.

وستقوم باكستان بتمويل تكلفة المشروع، المقدرة بـ 85 مليون يورو (378 مليون زلوتي)، في حين ستقوم وكالة الفضاء الأوروبية بتوسيع خبرتها في تصميم الأقمار الصناعية وبنائها وإطلاقها وتشغيلها. ولن يؤدي هذا الجهد التعاوني إلى تعزيز برنامج الفضاء الباكستاني فحسب، بل سيعزز أيضًا موقعها في مجال مراقبة الأرض.

وقال فالديمار بودا، وزير التنمية الباكستاني: "في الوقت الحالي، ليس لدى باكستان أقمار صناعية خاصة بها، كما أن الطلب على البيانات عالية الدقة مرتفع للغاية". إن توفر هذه البيانات سيوفر فوائد هائلة في تقييم تأثير تغير المناخ، والتلوث البيئي، والمخاطر الأمنية. علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد في تحديد المستوى المناسب من الدعم للمزارعين والشركات.

أعلن مدير وكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر، عن الشراكة الأسبوع الماضي وكشف أن كوكبة الأقمار الصناعية ستُسمى "كاميلا". وأكدت سيمونيتا تشيلي، مديرة برامج مراقبة الأرض التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، على أهمية هذا التعاون في توسيع دور بولندا وقدرتها التنافسية في سوق مراقبة الأرض.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب زيادة مساهمات بولندا في وكالة الفضاء الأوروبية في وقت سابق من هذا العام، والتي بلغت 295 مليون يورو للأعوام 2023-2025. يمكّن هذا الدعم المالي الشركات البولندية من المشاركة في برامج مختلفة لتطوير تقنيات ومنتجات وخدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية والملاحة ومراقبة الأرض.

بالإضافة إلى ذلك، رشحت بولندا مؤخرًا مرشحها، ساواووش أوزنانسكي، للمشاركة في مهمة وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء الدولية (ISS). وبهذا الترشيح، تمهد بولندا الطريق لثاني رائد فضاء على الإطلاق ليقوم بمغامرة في الفضاء.

يمثل توقيع هذه الاتفاقية لحظة محورية في مساعي باكستان لاستكشاف الفضاء. ومن خلال إطلاق كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بها، ستساهم باكستان بشكل كبير في البحث العلمي والتنمية الوطنية وتطوير برنامجها الفضائي.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو الغرض من كوكبة الأقمار الصناعية الباكستانية؟

ج: ستوفر كوكبة الأقمار الصناعية بيانات قيمة لرصد استخدام الأراضي والزراعة والبنية التحتية وحالات الطوارئ.

سؤال: متى ستطلق باكستان مجموعتها الأولى من الأقمار الصناعية؟

ج: تهدف باكستان إلى إطلاق كوكبتها الفضائية بحلول عام 2027.

س: من كم عدد الأقمار الصناعية ستتكون الكوكبة؟

ج: ستتكون الكوكبة من أربعة أقمار صناعية على الأقل - ثلاثة أقمار صناعية إلكترونية ورادار واحد - تعمل معًا كنظام.

س: من سيمول المشروع؟

ج: ستقوم باكستان بتمويل تكاليف المشروع المتوقعة البالغة 85 مليون يورو (378 مليون زلوتي).

سؤال: ما هو دور وكالة الفضاء الأوروبية في هذه الشراكة؟

ج: ستساعد وكالة الفضاء الأوروبية باكستان في تصميم الأقمار الصناعية وإنشائها وإطلاقها وتشغيلها.

س: ما هي المساهمات الأخرى التي قدمتها بولندا لوكالة الفضاء الأوروبية؟

ج: زادت بولندا مساهماتها في وكالة الفضاء الأوروبية بمقدار 295 مليون يورو للأعوام 2023-2025، مما مكن الشركات البولندية من المشاركة في برامج الفضاء المختلفة.

س: من هو مرشح بولندا لمهمة وكالة الفضاء الأوروبية إلى محطة الفضاء الدولية؟

ج: رشحت بولندا المهندس ساواووش أوزنانسكي مرشحا لها للمهمة.