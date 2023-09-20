فقط نسبة صغيرة من الناس في العالم الغربي يمارسون ما يكفي من النشاط البدني بشكل يومي. في حين يلجأ الكثيرون إلى أجهزة تتبع اللياقة البدنية أو الانضباط أو معدات التمارين المنزلية كحلول محتملة، يقترح داريل إدواردز أن هناك خيارًا أفضل: إعادة اكتشاف متعة اللعب.

انضم داريل، مؤسس طريقة اللعب البدائية، إلى البث الصوتي لمناقشة وباء الجلوس الذي يؤثر على البالغين والأطفال على حد سواء. ويرى أن الاعتماد على التكنولوجيا وقوة الإرادة وحدهما لن يحل المشكلة. وبدلاً من ذلك، فهو يدعو إلى تبني الحافز الجوهري الذي يأتي من الانخراط في اللعب.

خلال البودكاست، يقدم داريل اقتراحات عملية حول كيفية إعادة تقديم اللعب في حياتنا. إحدى الأفكار هي تجميع تاريخ اللعب، والذي يتضمن تذكر لحظات اللعب المبهجة من ماضينا والاحتفال بها. ويقترح أيضًا تبني "الحركات البدائية" التي تحاكي الطريقة التي تتحرك بها الحيوانات والأطفال، بالإضافة إلى التغلب على الخوف من الظهور بمظهر سخيف أثناء القيام بذلك.

فوائد دمج المزيد من الحركة في حياتنا تتجاوز الصحة البدنية. يوضح داريل أن استكشاف قدراتنا وبيئتنا من خلال اللعب يمكن أن يجلب لنا السعادة والشعور بالإنجاز. حتى الأنشطة الدنيوية يمكن جعلها أكثر مرحًا، مما يسهل دمج الحركة في حياتنا المزدحمة كبالغين.

ومن خلال إعطاء الأولوية للعب، يمكن للأفراد إيجاد طريقة أكثر استدامة ومتعة لزيادة مستويات نشاطهم البدني. فبدلاً من الاعتماد على التحفيز الخارجي أو إجبار أنفسهم على ممارسة الرياضة، يمكنهم الاستفادة من المتعة الفطرية التي تأتي من اللعب. إن إعادة اكتشاف متعة اللعب يمكن أن تكون أداة قوية في مكافحة نمط الحياة المستقر السائد في المجتمع الحديث.

التعاريف:

1. عدم الحركة: نمط حياة يتميز بالحد الأدنى من النشاط البدني وفترات طويلة من الجلوس أو الاستلقاء.

2. أسلوب اللعب البدائي: أسلوب لياقة يركز على الحركات الطبيعية واللعب لزيادة مستويات النشاط البدني.

مصادر:

- بريت وكيت مكاي. "إعادة اكتشاف متعة اللعب لتحسين النشاط البدني." فن الرجولة. [مصدر]