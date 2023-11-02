يثير البركان الجليدي المكتشف حديثًا على بلوتو تساؤلات حول الماضي الغامض للكوكب

توصل العلماء مؤخرًا إلى اكتشاف مثير للاهتمام سلط الضوء على الجيولوجيا المعقدة للكوكب القزم بلوتو. يبدو أن بلوتو، بمجرد تخفيض رتبته الكوكبية، قد يكون لديه بركان جليدي هائل على سطحه. ويقدر حجم هذا البركان الذي تم تحديده حديثًا، والمسمى كيلادزه كالديرا، بحجم حديقة يلوستون الوطنية.

في البداية، ظن البعض أن كيلادزه كالديرا عبارة عن حفرة، لكنها لفتت انتباه الباحثين الذين قاموا بتحليل البيانات من مهمة نيو هورايزنز التابعة لناسا. وكشف الفحص الدقيق أن هذه الميزة الجيولوجية من المحتمل أن تكون قد اندلعت عدة مرات على مدار تاريخها، مما أدى إلى قذف كميات هائلة من الحمم البركانية المكونة من الجليد والماء والغازات. في الواقع، كان من الممكن أن يكون كل من أكبر ثوراناته قد أطلق ما يكفي من الحمم البركانية لتغطية مدينة لوس أنجلوس بأكملها تقريبًا.

تعد البراكين الجليدية، والمعروفة أيضًا باسم البراكين الجليدية، ظاهرة رائعة توجد في مواقع مختلفة داخل نظامنا الشمسي. على عكس البراكين التقليدية التي تنبعث منها الصخور المنصهرة، تثور البراكين الجليدية بمزيج من الجليد والماء والغازات. وقد تم التعرف على هذه الهياكل الجليدية على الأجرام السماوية الأخرى مثل الكوكب القزم سيريس وإنسيلادوس، أحد أقمار زحل.

بالإضافة إلى كيلادزه كالديرا، حدد الباحثون أيضًا هيكلين بركانيين جليديين آخرين على بلوتو، وهما رايت مونس وبيكارد مونس. تشير هذه الاكتشافات إلى أن الكوكب القزم يتمتع بتاريخ أكثر ديناميكية ونشاطًا جيولوجيًا مما كان يُعتقد سابقًا.

أحد الأدلة الرئيسية التي تدعم الطبيعة البركانية لكيلادزه كالديرا هو وجود الأمونيا الممزوجة بالجليد المائي المحيط بالبركان. تتمتع الأمونيا بالقدرة على خفض درجة تجمد الماء، مما يجعل من الممكن تدفق الحمم البركانية على شكل سائل. ومن المثير للاهتمام أن الأمونيا هي أيضًا عنصر حاسم في الكيمياء التي تنتج الأحماض الأمينية، وهي اللبنات الأساسية للحياة.

أدى اكتشاف كيلادزه كالديرا وبركانها الجليدي إلى طرح أسئلة جديدة حول أصل بلوتو وتطوره. ويتكهن الباحثون بأن بلوتو ربما كان يمتلك محيطًا داخليًا عالمي النطاق، والذي من الممكن أن يكون سائلًا جزئيًا بسبب الحرارة المتبقية من تكوينه. وبدلاً من ذلك، ربما يكون المحيط تحت السطح قد تجمد، ولكن تبقى خزانات صغيرة من الماء السائل، مما يؤدي بشكل دوري إلى نشاط البراكين الجليدية.

إن الفهم الحقيقي لأسرار الماضي الجيولوجي لبلوتو سوف يتطلب العمل الدؤوب لعلماء الكواكب في المستقبل. إن كشف أصل الحمم البركانية المائية وفك رموز التاريخ الغامض لهذا العالم البعيد سيوفر بلا شك رؤى لا تقدر بثمن حول تكوين وديناميكيات الأجسام الكوكبية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو البركان الجليدي؟

البركان الجليدي، المعروف أيضًا باسم البركان الجليدي، هو بركان يثور بمزيج من الجليد والماء والغازات بدلاً من الصخور المنصهرة. وقد لوحظت البراكين الجليدية على الأجرام السماوية مثل بلوتو وسيريس وقمر زحل إنسيلادوس.

هل ما زال بلوتو يعتبر كوكبا؟

لا، بلوتو لم يعد يُصنف ككوكب. في عام 2006، أعاد الاتحاد الفلكي الدولي تعريف تعريف الكوكب، مما أدى إلى إعادة تصنيف بلوتو ككوكب قزم.

هل يمكن أن يكون هناك براكين جليدية أخرى على بلوتو؟

نعم، إلى جانب كالديرا كيلادزه المكتشفة حديثًا، تم التعرف على هيكلين بركانيين جليديين آخرين على بلوتو، يُدعى رايت مونس وبيكار مونس. تشير هذه النتائج إلى وجود جيولوجيا أكثر تعقيدًا ونشاطًا على الكوكب القزم.

ماذا يمكن أن يكون مصدر الحمم البركانية الباردة على بلوتو؟

لا يزال العلماء غير متأكدين من المصدر الدقيق للمياه الباردة والحمم البركانية على بلوتو. من المتوقع أن تنشأ الحمم البركانية الباردة من خزان حراري متبقي في قلب الكوكب أو من جيوب صغيرة من الماء السائل المتبقي داخل محيط متجمد تحت السطح.

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