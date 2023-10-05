نظرية الجاذبية المعدلة تشير إلى أن الكوكب التاسع قد لا يكون موجودا

اقترح الباحثان هارش ماثور وكاثرين براون أن الشذوذات المدارية التي لوحظت في النظام الشمسي الخارجي، والتي أثارت البحث عن كوكب تاسع، يمكن تفسيرها بدلاً من ذلك من خلال قانون الجاذبية المعدل. تشير النظرية المعدلة، المعروفة باسم ديناميكيات نيوتن المعدلة (MOND)، إلى أن قانون نيوتن للجاذبية صالح حتى نقطة معينة، وبعدها يتولى سلوك جاذبية مختلف.

لقد نجح MOND في شرح الملاحظات على المقاييس المجرية ويعتبره بعض العلماء بديلاً للمادة المظلمة. ومع ذلك، أراد ماثور وبراون استكشاف آثاره على النظام الشمسي الخارجي بعد أن أعلن علماء الفلك عن احتمال وجود كوكب تاسع في عام 2016.

عندما رسم الباحثون مدارات الأجسام من مجموعة بيانات الكوكب التاسع المحتملة مقابل مجال الجاذبية لمجرة درب التبانة، وجدوا محاذاة مذهلة. وفقًا لـ MOND، على مدى ملايين السنين، سيتم سحب بعض الأجسام الموجودة في النظام الشمسي الخارجي لتتوافق مع مجال الجاذبية للمجرة.

في حين أن مجموعة البيانات الحالية صغيرة ولا يمكن استبعاد الاحتمالات الأخرى، فإن الدراسة تسلط الضوء على إمكانية أن يكون النظام الشمسي الخارجي بمثابة مختبر لاختبار الجاذبية ودراسة المشاكل الأساسية للفيزياء.

وبشكل عام، يتحدى هذا البحث وجود كوكب تاسع في النظام الشمسي الخارجي، ويشير إلى أن الشذوذات المدارية المرصودة يمكن تفسيرها من خلال نظرية الجاذبية المعدلة.

المصدر: جامعة كيس ويسترن ريزيرف

التعاريف:

- ديناميكيات نيوتن المعدلة (MOND): نظرية معدلة للجاذبية تقترح أن قانون نيوتن للجاذبية صالح إلى حد ما، وبعد ذلك يتولى سلوك جاذبية مختلف.

– المادة المظلمة: شكل افتراضي من المادة له تأثيرات جاذبية ولكنه لا ينبعث منه أي ضوء.

- درب التبانة: المجرة التي تحتوي على نظامنا الشمسي.

(المصدر: كاثرين براون وآخرون، ديناميات نيوتن المعدلة كبديل لفرضية الكوكب التاسع، المجلة الفلكية (2023))