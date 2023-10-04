رؤى جديدة للكويكب بينو تم الكشف عنها بواسطة عينة OSIRIS-REx

تفاجأ العلماء بالعثور على وفرة من المواد الداكنة ذات الحبيبات الدقيقة عندما فتحوا العلبة التي تحتوي على العينة التي تم جمعها من الكويكب القريب من الأرض بينو. يوفر الحطام غير المتوقع الموجود داخل غطاء الحاوية وقاعدتها للباحثين فرصة للحصول على رؤى أساسية حول الكويكب حتى قبل تحليل العينة الأولية.

كان جمع العينات بمثابة الاختتام الناجح لمهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا والتي استمرت 7 سنوات، والتي سافرت 200 مليون ميل إلى بينو، وهبطت على الكويكب، ثم عادت إلى الأرض لتسليم العينة. تم نقل كبسولة عودة العينة إلى مركز جونسون للفضاء التابع لناسا في هيوستن لتحليلها بعناية في غرفة نظيفة مخصصة.

الكويكبات هي بقايا من الأيام الأولى للنظام الشمسي، ويمكن أن توفر دراستها معلومات قيمة حول تكوين الكواكب وتطورها. بالإضافة إلى ذلك، فإن فهم تكوين ومدارات الكويكبات القريبة من الأرض أمر بالغ الأهمية لتطوير استراتيجيات لمنع الاصطدامات المحتملة مع كوكبنا.

أثناء عملية جمع العينات، قام رأس آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس بالمركبة الفضائية بإزعاج سطح بينو وجمع كمية كبيرة من المواد. أدى ذلك إلى انجراف الجزيئات إلى الفضاء قبل تخزين الرأس في العلبة. ويأمل العلماء في إجراء تحليل سريع للمادة المكتشفة على غطاء العلبة وقاعدتها قبل الغوص في الجزء الأكبر من العينة.

ومن خلال دراسة تركيبة عينة بينو، يهدف العلماء إلى الحصول على نظرة ثاقبة للأيام الأولى لنظامنا الشمسي وربما تطوير طرق لإبعاد الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة. يوفر الحطام غير المتوقع الموجود على العلبة مكافأة غير متوقعة للباحثين، حيث يقدم لمحة عن تكوين الكويكب قبل إجراء تحليل العينة الرئيسي.

مصادر:

- مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا: [المصدر]

– مقالة سي إن إن: [المصدر]