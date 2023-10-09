جيولوجي يكتشف صفيحة تكتونية ضخمة مفقودة

أعادت الجيولوجية سوزانا فان دي لاجيمات من جامعة أوتريخت بناء صفيحة تكتونية لم تكن معروفة من قبل وكان حجمها ربع حجم المحيط الهادئ. وقد تنبأ زملاؤها بوجود هذه الصفيحة، التي تسمى بونتوس، منذ أكثر من عقد من الزمن استنادا إلى أجزاء من الصفائح التكتونية القديمة الموجودة في أعماق وشاح الأرض. من خلال البحث الميداني والتحقيقات التفصيلية للأحزمة الجبلية في مواقع مختلفة، بما في ذلك اليابان وبورنيو والفلبين وغينيا الجديدة ونيوزيلندا، أعاد فان دي لاجيمات بناء اللوحة المفقودة.

أحد الاكتشافات المفاجئة هو العثور على بقايا بونتوس في شمال بورنيو، مما يؤكد وجودها. وكشف بحث فان دي لاجمات أيضًا أن بونتوس كان جزءًا من نظام تكتوني واحد متماسك امتد من جنوب اليابان إلى نيوزيلندا لمدة 150 مليون سنة على الأقل. هذه النتيجة مهمة في مجال تكتونية الصفائح.

يعد فهم تحركات الصفائح التكتونية أمرًا بالغ الأهمية لفهم التاريخ الجيولوجي للأرض، بما في ذلك التغيرات في الجغرافيا القديمة، والمناخ، وتوزيع المعادن النادرة. ومع ذلك، فقد اختفت صفائح محيطية كبيرة من الماضي في وشاح الأرض من خلال الاندساس، تاركة وراءها أجزاء فقط من الصخور في الأحزمة الجبلية.

تضمن بحث فان دي لاجيمات إعادة بناء حركات الصفائح الحالية في منطقة غرب المحيط الهادئ. أشارت البيانات الجيولوجية والأبحاث المعملية المغناطيسية على الصخور الموجودة في شمال بورنيو إلى أنها بقايا صفيحة بونتوس.

تم تأكيد وجود بونتوس من خلال الشذوذات الجيولوجية التي حددتها أجهزة قياس الزلازل. عندما ترسل الزلازل موجات عبر باطن الأرض، يمكن أن يشير انقطاع الإشارات إلى وجود حالات شاذة في الوشاح، مثل أجزاء من الصفائح التكتونية.

يوفر اكتشاف بونتوس وإعادة بنائه رؤى جديدة حول تاريخ وديناميكيات الصفائح التكتونية للأرض.

مصادر:

– أبحاث الجندوانا

– جامعة أوترخت