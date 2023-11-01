دراسة جديدة تكشف عن مسببات الأمراض المحتملة التي تتنقل على البلاستيك النهري

كشفت دراسة حديثة أجريت على أحد الأنهار في المملكة المتحدة عن وجود صلة مثيرة للقلق بين القمامة البلاستيكية ونقل مسببات الأمراض الخطيرة في اتجاه مجرى النهر. تعمق البحث في نهر سوي في وارويكشاير وويست ميدلاندز إنجلترا، مع التركيز على تأثير البلاستيك الملقى، والعصي الخشبية، والمياه نفسها على تكاثر الكائنات الحية الدقيقة. تشير النتائج إلى أن مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة هذه قد تكون بمثابة مستودع للبكتيريا والفيروسات المعروفة بأنها تسبب أمراضًا بشرية ومقاومة للمضادات الحيوية.

وشدد المؤلف الرئيسي فينكو زاديلوفيتش من جامعة أنتوفاجاستا في تشيلي على الآثار المحتملة على صحة الإنسان، مشيرًا إلى أن "البلاستيك الموجود في أجسام المياه العذبة قد يساهم في نقل مسببات الأمراض المحتملة وجينات مقاومة المضادات الحيوية". يسلط هذا الضوء على مخاوف الصحة العامة ذات الصلة حيث لا تزال مقاومة المضادات الحيوية تشكل تهديدًا متزايدًا على مستوى العالم. في الواقع، في عام 2019 وحده، أودت العدوى المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية بحياة ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وإذا تُرك الأمر دون معالجة، فمن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى عدد مذهل يبلغ 10 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2050.

كشفت الدراسة عن اختلافات كبيرة في مجتمعات الكائنات الحية الدقيقة اعتمادا على المواد التي تم أخذ العينات منها. في حين أن محطات معالجة مياه الصرف الصحي مطلوبة لمعالجة وتطهير مياه الصرف الصحي بشكل مناسب، فإن عينات المياه التي تم جمعها من نهر سوي في فبراير 2020 تحتوي على مسببات الأمراض مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية والمكورات العقدية المسؤولة عن التهاب الحلق العقدي. تؤكد هذه النتائج على الحاجة الملحة إلى مراقبة وتنظيم أكثر صرامة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي للتخفيف من المخاطر الصحية المحتملة.

علاوة على ذلك، فإن العينات البلاستيكية والخشبية التي تم جمعها جذبت البكتيريا "الانتهازية"، بما في ذلك الزائفة الزنجارية والزائفة الهوائية، والتي تشكل خطرا على الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. وُجد أن بكتيريا P.aeruginosa، المعروفة بتسببها في حدوث التهابات لدى مرضى المستشفيات، تكون أكثر وفرة بثلاث مرات تقريبًا في البلاستيك المتعرض للعوامل الجوية، والذي يحاكي تحلل البلاستيك في بيئة طبيعية عند مقارنته بالخشب. بالإضافة إلى ذلك، أظهر البلاستيك المتعرض للتجوية وجودًا أعلى للجينات المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية.

تسلط هذه الدراسة الضوء على الأهمية الحيوية لمعالجة التلوث البلاستيكي في الأنهار وإنفاذ الممارسات المناسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي. يمكن أن تساعد اللوائح الأكثر صرامة لرصد ومعالجة مياه الصرف الصحي في منع انتشار مسببات الأمراض الخطيرة في اتجاه مجرى النهر. علاوة على ذلك، من الضروري أن يتصرف الأفراد والمنظمات بمسؤولية من خلال الحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الممارسات المستدامة لحماية الممرات المائية لدينا وحماية صحة الإنسان.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: كيف تساهم القمامة البلاستيكية في الأنهار في نقل مسببات الأمراض؟

ج: يشكل البلاستيك الملقى في الأنهار أرضًا خصبة للكائنات الحية الدقيقة، ومن المحتمل أن يكون بمثابة مستودع للبكتيريا والفيروسات. يمكن لمجتمعات الكائنات الحية الدقيقة هذه أن تنقل مسببات الأمراض في اتجاه مجرى النهر، مما يشكل خطراً على صحة الإنسان.

س: ما هي الآثار المترتبة على مقاومة المضادات الحيوية؟

ج: تمثل مقاومة المضادات الحيوية تهديدًا متزايدًا للصحة العامة، مما يؤدي إلى زيادة عدد حالات العدوى التي يصعب علاجها. وفي عام 2019، أدت العدوى المقاومة للمضادات الحيوية إلى وفاة ما يقرب من 2.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2050، قد يرتفع هذا العدد إلى 10 ملايين حالة وفاة على مستوى العالم.

س: ما الذي يمكن عمله لمعالجة هذه المشكلة؟

ج: إن المراقبة الأكثر صرامة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتنفيذ اللوائح يمكن أن تساعد في التخفيف من انتقال مسببات الأمراض. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الممارسات المستدامة يمكن أن يساهم في الحفاظ على صحة الممرات المائية لدينا ومنع انتشار الكائنات الحية الدقيقة الخطيرة.