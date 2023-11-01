التلوث البلاستيكي في الأنهار: طريق خطير لانتشار الأمراض

أظهرت دراسة رائدة أن النفايات البلاستيكية في الأنهار تعمل بمثابة قناة لمسببات الأمراض الخطيرة، مما يسمح لها بالانتقال نحو مجرى النهر. وكشف البحث، الذي أجري في أحد أنهار المملكة المتحدة، أن العصي البلاستيكية والخشبية الملقاة تخلق بيئة مثالية لازدهار الكائنات الحية الدقيقة، ومن المحتمل أن تؤوي البكتيريا والفيروسات التي تسبب الأمراض لدى البشر وتساهم في مقاومة المضادات الحيوية.

وشدد المؤلف الرئيسي فينكو زاديلوفيتش من جامعة أنتوفاجاستا في تشيلي على نتائج الدراسة قائلاً: "تشير أبحاثنا إلى أن المواد البلاستيكية الموجودة في أجسام المياه العذبة قد تسهل نقل مسببات الأمراض وجينات مقاومة المضادات الحيوية، وبالتالي تؤثر على صحة الإنسان".

يلوح تهديد مقاومة المضادات الحيوية بشكل كبير في أنظمة الرعاية الصحية العالمية لدينا. وفي عام 2019 وحده، أودت العدوى المقاومة للمضادات الحيوية بحياة ما يقدر بنحو 2.7 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 10 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2050، كما هو موضح في الدراسة المنشورة في مجلة Microbiome.

بمجرد دخول البلاستيك إلى الماء، يصبح مغلفًا بالميكروبات في غضون دقائق. لمزيد من التحقيق، قام الباحثون بغمر العينات في نهر سوي، أسفل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، لمدة أسبوع. أسفرت الدراسة عن اختلافات كبيرة في المجتمعات الميكروبية الموجودة في مواد مختلفة.

والجدير بالذكر أن عينات المياه التي تم جمعها في فبراير 2020 تحتوي على مسببات الأمراض البشرية مثل السالمونيلا والإشريكية القولونية (E. coli) والمكورات العقدية المسؤولة عن التسبب في التهاب الحلق العقدي. وهذا يؤكد الحاجة الملحة إلى مراقبة أكثر صرامة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، كما أبرز زاديلوفيتش.

في المقابل، اجتذبت العينات البلاستيكية والخشبية البكتيريا "الانتهازية"، بما في ذلك الزائفة الزنجارية والزائفة الهوائية، المعروفة بأنها تشكل خطرًا على الأفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة. P. aeruginosa، المنتشرة بشكل خاص في المستشفيات والمسؤولة عن العدوى لدى المرضى، وجدت أنها أكثر وفرة بثلاث مرات تقريبًا على البلاستيك المتعرض للتجوية مقارنة بالخشب. بالإضافة إلى ذلك، أظهر البلاستيك المتعرض للعوامل الجوية انتشارًا أعلى للجينات المرتبطة بمقاومة المضادات الحيوية.

تلفت هذه الدراسة الانتباه إلى القضية المثيرة للقلق المتمثلة في التلوث البلاستيكي في الأنهار وآثاره المحتملة على الصحة العامة. تعتبر اللوائح الأكثر صرامة والمراقبة المشددة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي أمرًا بالغ الأهمية في منع نقل مسببات الأمراض الخطرة في اتجاه مجرى النهر. وبما أن الأنهار تظل طريقًا مهمًا لوصول البلاستيك إلى محيطات العالم، فمن الضروري أن نتخذ إجراءات فورية لمكافحة هذه المشكلة العالمية.

أسئلة وأجوبة

1. لماذا يشكل التلوث البلاستيكي في الأنهار مصدر قلق؟

يشكل التلوث البلاستيكي في الأنهار مصدر قلق كبير لأنه يعمل بمثابة قناة لمسببات الأمراض الخطيرة. يمكن أن تزدهر الكائنات الحية الدقيقة على القمامة البلاستيكية، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض ومقاومة المضادات الحيوية.

2. ما هي الآثار المحتملة على صحة الإنسان؟

يمكن للعصي البلاستيكية والخشبية الملقاة في الأنهار أن تؤوي البكتيريا والفيروسات المعروفة بأنها تسبب أمراضًا للإنسان، بما في ذلك الالتهابات المقاومة للمضادات الحيوية. وهذا يشكل تهديدا كبيرا لصحة الإنسان.

3. كيف يمكننا معالجة مشكلة التلوث البلاستيكي في الأنهار؟

ولمعالجة مشكلة التلوث البلاستيكي في الأنهار، من الضروري إجراء مراقبة أكثر صرامة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يساعد تنفيذ اللوائح للحد من النفايات البلاستيكية وتعزيز الممارسات المستدامة في التخفيف من المشكلة.

4. كيف يساهم البلاستيك المتعرض للتجوية في مقاومة المضادات الحيوية؟

أظهر البلاستيك المتعرض للتجوية، والذي يشبه تحلل البلاستيك في الطبيعة، انتشارًا أعلى للجينات المسؤولة عن مقاومة المضادات الحيوية. تسلط هذه النتيجة الضوء على دور التلوث البلاستيكي في نشر جينات مقاومة المضادات الحيوية.