المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً: التأثير على الصحة والمناخ

سلطت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة واسيدا في اليابان الضوء على القضية المهمة المتعلقة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً وتأثيرها على تكوين السحب والاحتباس الحراري. تشير المواد البلاستيكية الدقيقة إلى جزيئات بلاستيكية يقل حجمها عن 5 مم، وغالبًا ما توجد في النفايات الصناعية أو تنتج عن تحلل المواد البلاستيكية الأكبر حجمًا.

تم العثور على هذه الجزيئات البلاستيكية الصغيرة في أعضاء مختلفة لكل من البشر والحيوانات، بما في ذلك الرئتين والقلب والدم والمشيمة والبراز. تشير التقديرات إلى أن حوالي عشرة ملايين طن من المواد البلاستيكية الدقيقة ينتهي بها الأمر في المحيط، حيث يمكن بعد ذلك إطلاقها في الغلاف الجوي من خلال رذاذ المحيط. وهذا يعني أن المواد البلاستيكية الدقيقة أصبحت على الأرجح أحد مكونات السحب، مما أدى إلى تلوث المياه والغذاء الذي نستهلكه من خلال "الأمطار البلاستيكية".

في حين ركزت الدراسات السابقة بشكل أساسي على تأثير المواد البلاستيكية الدقيقة على النظم البيئية المائية، إلا أنه لم يتم إجراء سوى القليل من الأبحاث حول آثارها كجزيئات محمولة بالهواء ومساهمتها في تكوين السحب وتغير المناخ.

وقام الباحثون، بقيادة البروفيسور هيروشي أوكوتشي، بجمع عينات من المياه السحابية من ارتفاعات مختلفة في اليابان، بما في ذلك قمة جبل فوجي، لتتبع وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في الغلاف الجوي. وباستخدام تقنيات التصوير المتقدمة، أكدوا وجود المواد البلاستيكية الدقيقة في العينات وفحصوا خصائصها الفيزيائية والكيميائية.

حددت الدراسة تسعة أنواع مختلفة من البوليمرات ونوعًا واحدًا من المطاط في اللدائن الدقيقة المحمولة جواً. والجدير بالذكر أن معظم مادة البولي بروبيلين المكتشفة أظهرت علامات التحلل، مثل مجموعات الكربونيل (C = O) والهيدروكسيل (OH). تشير هذه النتائج إلى أن المواد البلاستيكية الدقيقة تلعب دورًا مهمًا في تكوين السحب السريع، مما قد يؤثر على المناخ العام.

إن تراكم المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً، وخاصة في المناطق القطبية، يمكن أن يخل بالتوازن البيئي ويؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي. بالإضافة إلى ذلك، يؤدي تحلل هذه الجسيمات في الغلاف الجوي العلوي إلى إطلاق غازات دفيئة، مما يساهم في ظاهرة الاحتباس الحراري.

تعد معالجة مشكلة المواد البلاستيكية الدقيقة المحمولة جواً أمرًا بالغ الأهمية للتخفيف من الأضرار البيئية المحتملة التي لا يمكن إصلاحها والمخاطر المرتبطة بصحة الإنسان ومناخ الكوكب.

المصدر

"اللدائن الدقيقة المحبة للماء المحمولة جواً في المياه السحابية على ارتفاعات عالية ودورها في تكوين السحابة" بقلم ييزي وانغ، هيروشي أوكوتشي، يوتو تاني، هيروشي هايامي، يوكيا مينامي، ناويا كاتسومي، ماساكي تاكيوتشي، أتسويوكي سوريماتشي، يوسوكي فوجي، ميزو كاجينو، كوجي أداتشي. ، ياسوهيرو ايشيهارا، يوكو إيواموتو، وياسوهيرو نيدا، رسائل الكيمياء البيئية.