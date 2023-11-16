النباتات التي نجت من الانقراض: سر النيتروجين

بعد حدث الانقراض الكارثي الذي قضى على الديناصورات وأعاد تشكيل الأرض، لم يتمكن سوى عدد قليل من الأنواع النباتية من البقاء على قيد الحياة. ومن بين هؤلاء الناجين كانت النباتات القديمة المعروفة باسم السيكاسيات، والتي كانت موجودة منذ عصر الدهر الوسيط، منذ أكثر من 250 مليون سنة. على الرغم من انقراض معظم السيكاسيات، إلا أن دراسة حديثة سلطت الضوء على كيفية تمكن بعض الأنواع من التكيف والاستمرار عبر الزمن.

تقليديا، كان يعتقد أن السيكاسيات تزدهر في مناخ أو بيئة معينة. ومع ذلك، فقد كشفت الأبحاث الرائدة المنشورة في مجلة Nature Ecology & Evolution عن قصة مختلفة. أجرى المؤلف الرئيسي مايكل كيب، الأستاذ المساعد لعلوم الأرض والمناخ بجامعة ديوك، تحليلًا متعمقًا لحفريات السيكاد لفك رموز تاريخ نموها وإلقاء الضوء على مناخ الأرض.

وكانت النتيجة الرئيسية للدراسة هي دور البكتيريا التكافلية في بقاء السيكاسيات. تشكل هذه البكتيريا علاقة منفعة متبادلة مع النباتات، حيث تزودها بالنيتروجين مقابل السكريات. تثبيت النيتروجين، كما هو معروف، يسمح للنباتات بالوصول إلى العناصر الغذائية الأساسية من الغلاف الجوي. وقد لوحظت هذه الآلية في البقوليات الحديثة وغيرها من النباتات المثبتة للنيتروجين.

من خلال تحليل نظائر النيتروجين في حفريات السيكاد القديمة، اكتشف كيب أن أنواع السيكاد الباقية تعتمد على البكتيريا التكافلية لتلبية احتياجاتها من النيتروجين. إلا أن السلالات المنقرضة لم تظهر عليها هذه الخاصية. ويكشف هذا عن تحول بيئي حاسم حدث على مدى ملايين السنين.

تفتح الدراسة إمكانيات جديدة لفهم تاريخ مناخ الأرض. ومن خلال فحص تركيبة الأنسجة النباتية القديمة، يمكن للباحثين إعادة بناء الظروف الجوية من الماضي. وهذا لا يوفر نظرة ثاقبة لاستراتيجيات البقاء لأنواع النباتات القديمة فحسب، بل يساعدنا أيضًا على فهم كيفية تغير النظم البيئية مع مرور الوقت.

على الرغم من أن الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها لا تزال قائمة حول كيفية استفادة النباتات السيكادية الباقية من تثبيت النيتروجين، إلا أن كيب يعتقد أن هذه التقنية الجديدة تبشر بالخير. يمكن إجراء المزيد من الأبحاث لاستكشاف المزايا المحددة التي يوفرها تثبيت النيتروجين في عالم متغير وكيف يؤثر على المنافسة مع الأنواع النباتية الأخرى.

تسلط هذه الدراسة الضوء على مرونة النباتات وقدرتها على التكيف في مواجهة أحداث الانقراض الجماعي. تمكنت السيكاسيات، التي كانت ذات يوم الطعام المفضل للديناصورات الرعي، من البقاء لأكثر من 250 مليون سنة، ونجت من تغيرات لا حصر لها في مناخ الأرض. بينما يواصل العلماء الكشف عن أسرار ماضي كوكبنا، فإنهم يقدمون رؤى قيمة يمكن أن تفيد فهمنا لمستقبله.

أسئلة وأجوبة

س: ما هي السيكاديات؟

ج: السيكاسيات هي سلالة قديمة من النباتات الشبيهة بالنخيل والتي كانت موجودة منذ عصر الدهر الوسيط، منذ أكثر من 250 مليون سنة.

س: كيف نجت السيكاسيات من الانقراض؟

ج: اعتمدت أنواع السيكاد الباقية على البكتيريا التكافلية الموجودة في جذورها، والتي زودتها بالنيتروجين من أجل النمو. وقد سمح لهم ذلك بالتكيف والاستمرار في البيئات المتغيرة.

س: ما هو تثبيت النيتروجين؟

ج: تثبيت النيتروجين هو العملية التي من خلالها تشكل بعض النباتات علاقة تكافلية مع البكتيريا الموجودة في جذورها. توفر البكتيريا النيتروجين للنباتات مقابل السكريات.

س: كيف يمكن للحفريات أن تكشف عن الظروف الجوية؟

ج: يمكن تحليل الحفريات بحثًا عن نظائر النيتروجين، مما يوفر نظرة ثاقبة لتكوين الغلاف الجوي الذي تنمو فيه النباتات. وهذا يساعد الباحثين على إعادة بناء الظروف المناخية الماضية.

س: ماذا يمكننا أن نتعلم من دراسة أنواع النباتات القديمة؟

ج: تساعدنا دراسة الأنواع النباتية القديمة على فهم كيفية تغير النظم البيئية بمرور الوقت وتوفر نظرة ثاقبة لقدرة النباتات على التكيف ومرونتها في مواجهة التحديات البيئية.