تظهر دراسة جديدة إمكانية الزراعة القمرية من خلال النمو بمساعدة البكتيريا

أجرى باحثون صينيون من الجامعة الزراعية الصينية دراسة رائدة تستكشف إمكانية زراعة النباتات على القمر. وفي بحث نشر مؤخرًا في مجلة Communications Biology، يصف الفريق كيف نجحوا في زراعة نباتات التبغ في محاكاة للتربة القمرية باستخدام البكتيريا.

وتهدف الدراسة، التي أجراها ييتونج شيا وزملاؤه في جامعة الصين الزراعية، إلى إيجاد طرق مستدامة لرواد الفضاء لحصد الموارد المحلية على القمر. يعد استخدام الموارد في الموقع (ISRU) أمرًا بالغ الأهمية للوجود البشري على المدى الطويل خارج الأرض. ومن خلال استخدام جليد الماء القمري والثرى الصخري لزراعة النباتات، يمكن أن يحصل رواد الفضاء على مصدر متجدد للغذاء والأكسجين والكتلة الحيوية، مما يقلل من اعتمادهم على مهمات إعادة الإمداد من الأرض.

قام الفريق بإنشاء محاكاة للتربة القمرية باستخدام مواد بركانية ذات خصائص كيميائية وفيزيائية مماثلة للثرى القمري. ثم أدخلوا ثلاث سلالات من البكتيريا – Bacillus mucilaginosus، و Bacillus megaterium، و Pseudomonas Fluorescent – ​​إلى التربة. وخلقت البكتيريا بيئة ذات درجة حموضة منخفضة أدت إلى إذابة المعادن المحتوية على الفوسفات، مما جعل التربة أكثر خصوبة لنمو النباتات. وأظهرت النتائج أن التربة المعالجة أنتجت نباتات التبغ ذات سيقان وجذور أطول ومجموعات أوراق أثقل وأوسع مقارنة بالتربة غير المعالجة.

تعتمد هذه الدراسة على الأبحاث السابقة التي أجراها علماء البستنة من جامعة فلوريدا، والذين استكشفوا أيضًا إمكانية زراعة النباتات في التربة القمرية. إلا أن نتائجهم لم تكن قوية مثل تلك التي حققها المنتخب الصيني. ثبت أن إضافة سلالات معينة من البكتيريا هي المفتاح لتعزيز الخصوبة في التربة القمرية.

تعد القدرة على زراعة النباتات على القمر أمرًا محوريًا للحفاظ على الاستكشاف البشري والتنمية خارج الأرض. يمكن أن يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى مهام إعادة الإمداد المكلفة من الأرض، مما يؤدي إلى موائل قمرية أكثر جدوى اقتصاديًا وبيئيًا.

أسئلة وأجوبة

س: ما هو استخدام الموارد في الموقع (ISRU)؟

ج: يشير استخدام الموارد في الموقع إلى عملية استخدام الموارد المحلية في جرم سماوي، مثل القمر، لتلبية احتياجات المستكشفين أو المستوطنين من البشر بشكل مستدام.

س: كيف تمكن الباحثون الصينيون من صنع محاكاة للتربة القمرية؟

ج: استخدم الباحثون مواد بركانية مصدرها جبال تشانغباي بمقاطعة جيلين الصينية، والتي لها خصائص كيميائية وفيزيائية مماثلة للثرى القمري.

س: لماذا من المهم أن تكون قادرًا على زراعة النباتات على القمر؟

ج: إن زراعة النباتات على القمر من شأنها أن توفر لرواد الفضاء مصدرًا متجددًا للغذاء والأكسجين والكتلة الحيوية، مما يقلل من اعتمادهم على مهام إعادة الإمداد من الأرض ويجعل الوجود البشري مستدامًا على المدى الطويل.

س: كيف جعل النمو بمساعدة البكتيريا التربة القمرية أكثر خصوبة؟

ج: خلقت البكتيريا المدخلة بيئة ذات درجة حموضة منخفضة أدت إلى إذابة المعادن المحتوية على الفوسفات في التربة، مما أدى إلى إطلاق الفوسفور لاستخدام النبات وجعل التربة أكثر ملاءمة لنمو النبات.

س: ما هي الآثار المترتبة على هذه الدراسة؟

ج: تفتح هذه الدراسة إمكانيات إنشاء دفيئات على سطح القمر وتعزيز تطوير الموائل القمرية المستدامة، مما يؤدي في النهاية إلى وجود بشري دائم على القمر.