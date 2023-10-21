توصلت الدراسة إلى أن الأشجار يمكنها التواصل وتحذير بعضها البعض من الخطر

كشفت دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Communications كيف يمكن للأشجار على الأرض أن تتواصل وتحذر بعضها البعض من الخطر. ووجد الباحثون أن النباتات المصابة تنبعث منها مركبات كيميائية يمكنها التسلل إلى أنسجة النبات السليم، مما يؤدي إلى استجابات دفاعية من داخل خلاياه. يمكن أن يكون لهذا الاكتشاف آثار كبيرة على تقوية النباتات ضد هجمات الحشرات أو الجفاف.

تم استكشاف مفهوم الأشجار "الناطقة" لأول مرة في الثمانينيات عندما لاحظ العلماء أن الأشجار تنتج مواد كيميائية لردع الحشرات عندما تتعرض للهجوم. ومن المثير للاهتمام أن الأشجار السليمة من نفس النوع الموجودة في مكان قريب أظهرت أيضًا نفس الدفاعات الكيميائية، حتى بدون اتصال الجذور بالأشجار المتضررة. ويشير هذا إلى أن الأشجار تتواصل مع بعضها البعض عبر الهواء، وهي ظاهرة تعرف باسم التنصت على النباتات.

على مدى العقود الأربعة الماضية، لوحظ أن أكثر من 30 نوعًا من النباتات تشارك في التواصل بين الخلايا من خلال انبعاث المركبات العضوية المتطايرة. ومع ذلك، حتى الآن، لم يكن من الواضح ما هي المركبات المهمة وكيف تستشعرها النباتات.

سلطت الدراسة الحديثة الضوء على هذه الأسئلة عن طريق سحق الأوراق يدويًا ووضع اليرقات على نبات الخردل الأرابيدوبسيس أو نباتات الطماطم. وقد أدى ذلك إلى انبعاث العديد من المواد المتطايرة ذات الأوراق الخضراء، والتي انتشرت بعد ذلك إلى النباتات السليمة. وقام الفريق بتعديل النباتات السليمة وراثيا بحيث تتألق أيونات الكالسيوم عند تنشيطها داخل الخلايا الفردية، مما يسمح لهم بتتبع استجابات النباتات.

اكتشف الباحثون أن اثنين فقط من المواد المتطايرة ذات الأوراق الخضراء يزيدان من أيونات الكالسيوم في خلايا النباتات السليمة. تلعب إشارات الكالسيوم في النباتات دورًا في تنشيط الاستجابات الدفاعية، مثل إغلاق الأوراق أو هضم الحشرات. ووجد الفريق أيضًا أنه تم امتصاص المركبات من خلال الثغور، مما يسمح للنباتات بتبادل الغازات أثناء عملية التمثيل الضوئي، مما يشير إلى أنها تخترق الأنسجة الداخلية للنبات.

ومع هذا الفهم الجديد، يعتقد العلماء أنه قد يكون من الممكن تحصين النباتات ضد التهديدات والضغوطات من خلال تعريضها للمركبات المرتبطة بها. وهذا يمكن أن يقلل من الحاجة إلى المبيدات الحشرية في الزراعة ويجعل النباتات أكثر مرونة في مواجهة الجفاف.

هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم سبب قيام مركبات محددة فقط بتحفيز إشارات الكالسيوم وتحديد المستقبلات في النباتات التي تتفاعل مع هذه المركبات.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى مهمة حول التواصل بين النباتات وتفتح إمكانيات لتطوير استراتيجيات لحماية النباتات من الأذى قبل حدوثه.

مصادر:

– “الأشجار الناطقة: الاكتشاف يلقي الضوء على كيفية تواصل النباتات” – ناشيونال جيوغرافيك (https://www.nationalgeographic.com/environment/2021/08/talking-trees-plants-use-chemicals-to-vaccinate-neighbors-study -يجد/)

- "الاتصالات النباتية: أيونات الكالسيوم تؤدي إلى استجابات دفاعية" - Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-021-25244-1)