توصلت الدراسة إلى أن نهج بيولوجيا النباتات الاصطناعية يظهر وعدًا في علاج مرض هنتنغتون

اكتشف الباحثون في جامعة كولونيا نهجًا لبيولوجيا النباتات الاصطناعية يمكن أن يؤدي إلى تطوير علاج للأمراض التنكسية العصبية، وتحديدًا مرض هنتنغتون. في دراستهم المنشورة في Nature Aging، وجد الباحثون أن إنزيمًا اصطناعيًا مشتقًا من نباتات يُسمى ببتيداز المعالجة اللحمية (SPP) يمكن أن يقلل من تكتل البروتينات المسؤولة عن التغيرات المرضية في نماذج مرض هنتنغتون في الخلايا البشرية والديدان الخيطية Caenorhabditis elegans.

مرض هنتنغتون هو اضطراب تنكس عصبي ناتج عن تراكم البروتينات مع التكرارات المتعددة للأحماض الأمينية الجلوتامين. ويؤدي هذا التراكم إلى خلل في وظائف الخلايا. هذا المرض غير قابل للشفاء حاليًا، وقد أثبت تطوير علاجات فعالة أنه أمر صعب.

ولاستكشاف الأدوية المحتملة لعلاج مرض هنتنغتون، نظر الباحثون إلى النباتات التي تمتلك قدرة ملحوظة على مقاومة الإجهاد ولا تعاني من أمراض تراكم البروتين مثل البشر. لقد أدخلوا بروتين هنتنغتين المتحور السام، والذي يسبب موت الخلايا في الخلايا العصبية البشرية، إلى نباتات الأرابيدوبسيس ثاليانا. والمثير للدهشة أن النباتات قامت بإزالة كتل البروتين بشكل فعال وتجنبت الآثار الضارة.

وباستخدام البيولوجيا التركيبية، نقل العلماء قدرة النبات على منع تراكم البروتين إلى الخلايا البشرية والنماذج الحيوانية لمرض هنتنغتون. حدد الباحثون بروتين نبات البلاستيدات الخضراء SPP باعتباره المكون الرئيسي المسؤول عن منع رواسب البروتين السامة في النباتات. أدى التعبير عن SPP في نماذج مرض هنتنغتون إلى تقليل كتل البروتين وتحسين الأعراض.

نتائج هذه الدراسة يمكن أن تمهد الطريق لأساليب علاجية جديدة لعلاج مرض هنتنغتون وغيره من أمراض التنكس العصبي. ويعتقد الباحثون أن دراسة الآليات الجزيئية النباتية يمكن أن تكشف عن أدوية جديدة يمكنها الوقاية من الأمراض التي تصيب الإنسان. ويخططون أيضًا لإنشاء شركة ناشئة لإنتاج البروتينات العلاجية المشتقة من النباتات واختبارها بشكل أكبر.

بشكل عام، يمثل هذا البحث خطوة مهمة إلى الأمام في البحث عن علاج لمرض هنتنغتون، مما يوفر الأمل للمتضررين من هذه الحالة غير القابلة للشفاء.

مصادر:

- شيخوخة الطبيعة: "التعبير داخل النبات لشظية هنتنغتين البشرية الموسعة من polyQ يكشف عن آليات لمنع تراكم البروتين المرتبط بالأمراض"

– جامعة كولونيا