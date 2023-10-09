إطلاق SpaceX المخطط له يعيد التركيز إلى ساحل الفضاء

من المقرر أن تستأنف شركة SpaceX مهام نشر الأقمار الصناعية من خلال إطلاق 22 قمرًا صناعيًا إضافيًا من نوع Starlink في المدار. من المقرر أن ينطلق صاروخ فالكون 9 الذي يحمل الأقمار الصناعية من مجمع الإطلاق الفضائي 40 بمحطة كيب كانافيرال لقوة الفضاء. يحتوي الإطلاق على خمس نوافذ احتياطية من الساعة 9:57 مساءً حتى الساعة 12:35 صباحًا يوم الاثنين، مع نوافذ احتياطية إضافية ليلة الاثنين. من المتوقع أن تكون الظروف الجوية مواتية، مع احتمال بنسبة 80٪ لظروف جيدة.

يقوم الداعم لهذه المهمة برحلته الرابعة عشرة وسيحاول الهبوط مرة أخرى على متن الطائرة بدون طيار A Shortfall of Gravitas في المحيط الأطلسي. إذا نجح الأمر، فسيكون هذا هو الإطلاق الخامس والخمسين من Space Coast في عام 14، مع إجراء جميع عمليات الإطلاق باستثناء أربع بواسطة SpaceX. وتخطط الشركة لإطلاق آخر هذا الأسبوع، مع إطلاق Falcon Heavy الرابع هذا العام من مركز كينيدي للفضاء. ستكون هذه أول مهمة لناسا لـ Falcon Heavy، حيث سترسل المسبار Psyche في رحلة إلى كويكب غني بالمعادن.

معظم عمليات إطلاق SpaceX كانت لكوكبة Starlink الفضائية الخاصة بالإنترنت. سيكون الإطلاق القادم واحدًا من عمليتي إطلاق Starlink من سواحل مختلفة خططت لهما SpaceX. سيتم إطلاق صاروخ آخر من طراز فالكون 9 من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء في كاليفورنيا، مما يضيف 21 قمرًا صناعيًا إلى الكوكبة.

في حين أن شركة SpaceX كانت تخطط لتطوير أقمار صناعية أكبر من نوع Starlink، إلا أن التأخير في برنامج Starship الخاص بها أدى إلى تغيير في الخطط. ومع ذلك، لا تزال الشركة رائدة في عدد الأقمار الصناعية المنشورة، مع خطط لنشر ما يصل إلى 7,500، مقارنة بخطط أمازون لأكثر من 3,200 قمر صناعي بحلول عام 2029. وفي السنوات المقبلة، من المتوقع أن يرتفع عدد الأقمار الصناعية المنخفضة الأرض. وسيزداد عدد الأقمار الصناعية المدارية بشكل كبير، ومن المحتمل أن يصل إلى ما بين 10,000 و20,000 بحلول عام 2030.

مصادر:

أورلاندو سنتينل، "الإطلاق المخطط له أعاد شركة SpaceX إلى مهمتها على ساحل الفضاء" - https://phys.org/news/2023-10-spacex-task-space-coast.html