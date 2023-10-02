اكتشف العلماء أجسامًا شبيهة بالكوكب تطفو في أزواج في سديم بعيد

توصل العلماء الذين يستخدمون تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) إلى اكتشاف مفاجئ في سديم أوريون. وقد لاحظوا حوالي 40 "كوكبًا" غازيًا يطفو في أزواج في جزء بعيد من السديم. هذه الأجسام الشبيهة بالكواكب، والتي يطلق عليها اسم الأجسام الثنائية ذات كتلة المشتري (JuBMOs)، هي بحجم كوكب المشتري تقريبًا وليست مرتبطة بأي نجم.

وقد ترك هذا الاكتشاف العلماء في حيرة من أمرهم لأنه يتعارض مع النظريات الحالية لتكوين الكواكب والنجوم. الكواكب المارقة ليست غير شائعة، ولكن ظاهرة هذه الكائنات JuBMO التي تدور في أزواج غير متوقعة. ووفقا لصامويل بيرسون، عالم من وكالة الفضاء الأوروبية المشارك في البحث، "هناك شيء خاطئ جوهريا في فهمنا لتكوين الكوكب، أو تكوين النجوم، أو كليهما".

إن الأجسام JuBMO صغيرة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها نجومًا، وتشكلها داخل السديم يتحدى النظريات الحالية. وتقع هذه الأجسام في الفجوة بين النجوم والكواكب، لكن العلماء غير متأكدين من كيفية تشكلها. التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي صورًا تفصيلية للسديم باستخدام كاميرته القريبة من الأشعة تحت الحمراء.

يتحدى هذا الاكتشاف المعرفة الحالية بأنظمة الكواكب ويثير العديد من الأسئلة حول الآليات المشاركة في تكوين الكواكب. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم أصل وطبيعة هذه الكائنات JuBMO والآثار التي قد تكون لها على فهمنا للكون.

مصادر:

- المجلة العلمية XYZ (مثال)

– ايه بي سي نيوز (مثال)