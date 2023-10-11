اكتشاف الكواكب الخارجية حول M Dwarfs GJ 724 وGJ 3988

لقد اكتشفنا مؤخرًا كوكبين خارجيين باستخدام طريقة السرعة الشعاعية (RV) حول النجمين القزمين M GJ 724 وGJ 3988. وقد أصبح هذا الاكتشاف ممكنًا من خلال تحليل 153 3.5 م من أطياف Calar Alto/CARMENES، بالإضافة إلى بيانات ESO/HARPS الأرشيفية. لـ GJ 724 وقياسات RV بالأشعة تحت الحمراء من Subaru/IRD لـ GJ 3988.

وبعد تحليل البيانات، وجدنا أن كلا النظامين يمكن وصفهما بشكل أفضل من خلال نماذج ذات كوكب واحد. الحد الأدنى لكتلة الكواكب هو 10.75 + 0.96−0.87 كتلة الأرض لـ GJ 724 b و 3.69 + 0.42−0.41 كتلة الأرض لـ GJ 3988 b. ولهذه الكواكب فترات زمنية قصيرة، حيث تدور حول نجومها بشكل قريب على مسافة أقل من 0.05 وحدة فلكية.

ومن المثير للاهتمام أن GJ 724 b لديه مدار غريب الأطوار، مما يجعله الكوكب الخارجي الأكثر غرابة الذي تم اكتشافه حتى الآن حول قزم M. ويتطلب هذا الاكتشاف مزيدًا من التحليل لفهم تكوينه في سياق تكوين الكواكب وهندستها المعمارية.

من ناحية أخرى، يمتلك الكوكب GJ 3988 b مدارًا دائريًا، وهو ما يمثل نوعًا شائعًا من الكواكب الموجودة حول النجوم القزمة المتوسطة M. يوفر اكتشاف هذا الكوكب رؤى قيمة حول توزيع وخصائص الكواكب في هذه المجموعة المحددة من النجوم.

لبناء نماذجنا، أخذنا في الاعتبار أعدادًا مختلفة من الكواكب واستخدمنا انحدار العملية الغوسية (GP) لحساب إشارات النشاط. تم اختيار أفضل النماذج بناءً على الأدلة الافتراضية الخاصة بها.

في الختام، فإن اكتشافنا للكواكب الخارجية حول GJ 724 وGJ 3988 يساهم في تنامي المعرفة حول الأنظمة الكوكبية. تسلط هذه النتائج الضوء على تنوع الكواكب وخصائصها المدارية ضمن مجموعة النجوم القزمة من النوع M.

مصادر:

- ب. جوريني، ج. كيمر، س. دريزلر، ر. بيرن