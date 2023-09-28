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القبة السماوية في جامعة ستراسبورغ مستوحاة من المباني الآلية في القرن التاسع عشر

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 28، 2023
القبة السماوية في جامعة ستراسبورغ مستوحاة من المباني الآلية في القرن التاسع عشر

قامت شركة الهندسة المعمارية frenak+jullien ومقرها باريس، بالتعاون مع Cardin Julian وm+mathieu Holdrinet، باستكمال القبة السماوية du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg في فرنسا. تنقسم هذه القبة السماوية التي تبلغ مساحتها 1,000 متر مربع إلى مجلدين: مخروط مقطوع يضم غرفة العرض ومعرض المدخل، وحجم أسطواني يستوعب الردهة والمرافق ذات الصلة.

تصميم القبة السماوية مستوحى من المباني الآلية التي تعود للقرن التاسع عشر الموجودة في الموقع، مثل قبة المرصد وأجنحة المستنقعات، بالإضافة إلى أدوات القياس الفلكية مثل الإسطرلاب. تخلق الهياكل المكسوة بالخشب المحروق مظهرًا مذهلاً بهندستها غير العادية. تقع القبة السماوية على طول شارع لا فيكتوار، وهي بمثابة منارة في المدينة، وتوفر اتصالاً بالسماء والأرض.

تعتبر القبة السماوية ومنطقة الاستقبال عنصرين متميزين يشتركان في المكونات ولكن يتم تجميعهما بطرق متعاكسة. تتميز القبة السماوية، التي تحولت إلى الداخل، بمحيط فارغ يحيط بالقاعة، في حين تفتح منطقة الاستقبال على الخارج على الحديقة وهي فارغة في وسطها. تخلق هذه الازدواجية تباينًا بين السطوع والظلام، مما يؤكد على التجربة الغامرة داخل القبة السماوية.

تشتمل بنية القبة السماوية أيضًا على عناصر مستدامة وموفرة للطاقة. إن تماسك المبنى والموقع الاستراتيجي للفتحات يقلل من فقدان الحرارة، مما يضمن الأداء البيئي الأمثل. إن استخدام الخشب المحروق في الخارج والخشب ذو الألوان الفاتحة في الداخل يخلق تباينًا جماليًا رائعًا بينما يعكس الاهتمامات البيئية للمبنى.

بشكل عام، تجمع Planetarium du Jardin des Sciences de l'Université de Strasbourg بين البراعة المعمارية والغرض التعليمي والتصميم المستدام. إن تصميمها الفريد واتصالها بالبيئة المحيطة يجعلها إضافة آسرة لجامعة ستراسبورغ.

مصادر:
– فريناك+جوليان
- كاردان جوليان
– م + ماتيو هولدرينيت

By غابرييل بوتا

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