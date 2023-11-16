كوكب خارجي تم اكتشافه حديثًا: عاصفة رملية في الفضاء

اكتشف فريق من علماء الفلك باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي القوي (JWST) اكتشافًا رائعًا، وهو كوكب خارج المجموعة الشمسية يقع على بعد 200 سنة ضوئية فقط من نظامنا الشمسي، ويتعرض لعواصف رملية وينبعث منه رائحة عود ثقاب حديث. ويصنف هذا الكوكب البعيد، المسمى WASP-107b، ويقع في كوكبة العذراء، على أنه كوكب خارجي غازي عملاق، يشبه في الكتلة نبتون ولكنه أكبر بكثير في الحجم.

ما يميز WASP-107b هو افتقاره الفريد إلى الكثافة، والذي غالبًا ما يشار إليه باسم "الزغب" من قبل العلماء. وسمحت هذه الخاصية لعلماء الفلك بدراسة غلافه الجوي بمزيد من التفصيل، مما أدى إلى تحديد العناصر والظواهر المثيرة للاهتمام. ومن خلال تحليل الضوء المنقول عبر الغلاف الجوي للكوكب، لاحظ الباحثون وجود بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت وسحب رمل السيليكات. ومن الغريب أنهم لم يعثروا على أي أثر للميثان، والذي يعتبر عادةً مؤشرًا حيويًا عند البحث عن علامات الحياة على الكواكب الخارجية.

يعد اكتشاف الرمال والماء وثاني أكسيد الكبريت على WASP-107b إنجازًا رائدًا، وفقًا للبروفيسور لين ديسين، المؤلف الرئيسي للمقالة البحثية المنشورة في مجلة Nature. وتوضح أن هذا الحدث المهم يعيد تشكيل فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها، ويسلط ضوءًا جديدًا ليس فقط على هذا الكوكب الخارجي ولكن أيضًا على نظامنا الشمسي.

لعبت أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) في تلسكوب جيمس ويب الفضائي الدور المحوري في هذا الاختراق، والتي تستخدم تكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء لتحليل طيف الضوء واكتشاف غازات ومواد كيميائية معينة. ومع ذلك، فإن الطبيعة الرقيقة لـ WASP-107b جعلت التحليل أسهل بكثير من تحليل الكواكب الخارجية الأكثر كثافة، لأن الإشارات المميزة لهذه المكونات الجوية برزت بشكل أكثر وضوحًا في غلافه الجوي الأقل كثافة.

ومن المثير للدهشة أن علماء الفلك عثروا على غاز ثاني أكسيد الكبريت، وهي مادة سامة تنبعث منها رائحة تشبه رائحة عود الثقاب المحترق حديثا. وكانت كميات بخار الماء وثاني أكسيد الكبريت أقل من المتوقع. يشير هذا الكشف إلى أن WASP-107b يمتلك سحبًا عالية الارتفاع مع درجات حرارة حارقة تصل إلى 500 درجة مئوية. علاوة على ذلك، ولأول مرة في علم فلك الكواكب الخارجية، تمكن العلماء من تحديد التركيب الكيميائي الدقيق لهذه السحب، واكتشفوا جزيئات السيليكات، وهي في الأساس الرمال.

يكمل WASP-107b دورة واحدة حول نجمه في حوالي 5.7 يومًا ويحافظ على مسافة حوالي 0.055 وحدة فلكية (AU) من نجمه - حوالي 5٪ من المسافة بين الأرض والشمس. تم اكتشاف الكوكب مبدئيًا في عام 2017 باستخدام طريقة العبور، والتي تتضمن قياس الخفوت الطفيف لضوء النجم أثناء مرور الكوكب أمامه. وقد ساهمت هذه الطريقة على نطاق واسع في اكتشاف الكواكب الخارجية، وتم اكتشاف ثلثي الكواكب الخارجية المعروفة باستخدام هذه التقنية.

لقد أثبت تلسكوب جيمس ويب الفضائي نفسه باعتباره مغيرًا لقواعد اللعبة في توصيف الكواكب الخارجية، حيث يوفر رؤى سريعة لا مثيل لها حول أسرار هذه العوالم البعيدة. إن التقدم العلمي الرائع الذي يسره تلسكوب جيمس ويب الفضائي يسلط الضوء على الإمكانات الهائلة لهذا التلسكوب الفضائي والمستقبل المثير لأبحاث الكواكب خارج المجموعة الشمسية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الكوكب الخارجي؟

الكوكب الخارجي هو كوكب يدور حول نجم آخر غير شمسنا. توجد هذه الكواكب خارج نظامنا الشمسي وتقدم رؤى قيمة حول تكوين وتنوع أنظمة الكواكب.

2. كيف تم اكتشاف WASP-107b؟

تم اكتشاف WASP-107b لأول مرة في عام 2017 باستخدام طريقة العبور. تتضمن هذه الطريقة ملاحظة انخفاض طفيف في سطوع النجم عندما يمر كوكب أمامه، مما يحجب جزءًا صغيرًا من ضوءه.

3. ما أهمية اكتشاف الرمل والماء وثاني أكسيد الكبريت على سطح WASP-107b؟

يمثل هذا الاكتشاف معلمًا محوريًا في فهمنا لتكوين الكواكب وتطورها. إن وجود هذه العناصر يعيد تشكيل معرفتنا ليس فقط عن هذا الكوكب الخارجي بالتحديد، بل يلقي ضوءًا جديدًا على العمليات التي تحدث في نظامنا الشمسي. علاوة على ذلك، فإن تحديد السحب الرملية وسلوكها الفريد يوفر رؤى قيمة حول ديناميكيات الغلاف الجوي على الكواكب البعيدة.

4. كيف يساهم تلسكوب جيمس ويب الفضائي في أبحاث الكواكب الخارجية؟

يُحدث تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) ثورة في أبحاث الكواكب الخارجية من خلال تقديم رؤى غير مسبوقة لهذه العوالم البعيدة. بفضل تجهيزه بأدوات متقدمة مثل MIRI، يمكّن تلسكوب جيمس ويب الفضائي العلماء من تحليل طيف الضوء المنقول عبر أجواء الكواكب الخارجية واكتشاف وجود غازات ومواد كيميائية معينة. لقد ساهمت قدرات تلسكوب جيمس ويب الفضائي في توسيع معرفتنا بشكل كبير بأجواء الكواكب الخارجية وتكوينها وصلاحيتها للسكن.