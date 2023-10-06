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علوم

العلماء يقترحون تفسيرًا بديلًا لفرضية «الكوكب التاسع»

Byروبرت أندرو

أكتوبر 6، 2023
العلماء يقترحون تفسيرًا بديلًا لفرضية «الكوكب التاسع»

تتحدى دراسة جديدة أجراها الباحثون هارش ماثور، أستاذ الفيزياء في جامعة كيس ويسترن ريزيرف، وكاثرين براون، الأستاذة المساعدة في الفيزياء في كلية هاملتون، فكرة وجود "كوكب تسعة" مخفي على حافة نظامنا الشمسي. بدلًا من ذلك، يقترحون أن الحركات غير المبررة للأجسام في المناطق الخارجية لنظامنا الشمسي يمكن تفسيرها بشكل أفضل من خلال قانون معدل للجاذبية يسمى ديناميكيات نيوتن المعدلة (MOND).

دفع السلوك الغامض للأجسام الموجودة في أقصى نظامنا الشمسي بعض العلماء إلى اقتراح وجود كوكب تاسع. ويبدو أن هذه الأجسام تتأثر بقوة جاذبية غير مرئية، ويعتقدون أنها كوكب آخر. ومع ذلك، عندما قام ماثور وبراون بتطبيق نظرية MOND على الملاحظات، وجدوا أن البيانات تتوافق بشكل جيد بشكل ملحوظ.

وفقًا لـ MOND، فإن نظرية نيوتن للجاذبية لا تعمل إلا عند نقطة معينة. في المناطق الخارجية للمجرات ونظامنا الشمسي، تتصرف الجاذبية بطرق غير تقليدية. وتشير النتائج التي توصل إليها الباحثون إلى أن قانون الجاذبية المعدل يمكن أن يفسر تحركات هذه الأجسام دون الحاجة إلى كوكب مخفي.

وعلى الرغم من النتائج التي توصلوا إليها، يعترف ماثور وبراون بأن دراستهم لا تستبعد بشكل قاطع وجود الكوكب التاسع أو تفسيرات أخرى محتملة. اقترح بعض الباحثين تفسيرات مختلفة للسلوك الغريب لهذه الأجسام، بينما يرى آخرون أنه قد يكون نتيجة لتحيزات المراقبة.

وبغض النظر عن النتيجة، تسلط الدراسة الضوء على إمكانات النظام الشمسي الخارجي كأرضية اختبار للجاذبية والفيزياء الأساسية. ومن خلال دراسة تحركات الأجسام في هذه المناطق النائية، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لسلوك الجاذبية والإجابة على الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها في الفيزياء.

نُشرت الورقة البحثية التي تحمل عنوان "ديناميكيات نيوتن المعدلة كبديل لفرضية الكوكب التاسع" في المجلة الفلكية.

مصادر:
- "ديناميكيات نيوتن المعدلة كبديل لفرضية الكوكب التاسع" - المجلة الفلكية.

By روبرت أندرو

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