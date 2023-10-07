هل ما زال الزئبق يتقلص؟

عطارد، أصغر كوكب في النظام الشمسي، ظل يتقلص تدريجياً على مدى الثلاثة مليارات سنة الماضية. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحديثة إلى أن هذه العملية لا تزال مستمرة وتزداد أهمية. أدى الانخفاض في نصف قطر عطارد إلى تكوين التجاعيد، المعروفة باسم "الوشاح"، على سطحه.

ويقدر العلماء أن نصف قطر عطارد قد انخفض بمقدار 7 كيلومترات منذ ملاحظة أول دليل على انكماشه في عام 1974. وقد أدى فقدان الحرارة الداخلية مع مرور الوقت إلى انخفاض حجم تكوين صخور الكوكب ومعدنه بشكل كبير. المعدل الذي يتقلص به نصف قطر عطارد حاليا، ومدة هذه العملية ليست معروفة بعد.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة Nature Geoscience، قد يشهد عطارد أكبر انكماش له في الآونة الأخيرة. اكتشف باحثون من الجامعة المفتوحة في المملكة المتحدة بنية جيولوجية فريدة من نوعها، تسمى جرابينز، من خلال رسم خرائط عالمية للميزات التكتونية باستخدام الصور من مهمة MESSENGER.

على عكس التجاعيد أو الندبات، وهي تشكيلات قديمة، فإن الغرابينز أحدث. وهي هياكل صغيرة تشكلت نتيجة لانحناء وتمدد قشرة الكوكب. تقدم Grabens ميزة على الأوشحة لأنها أصغر حجمًا وتسمح للعلماء بدراسة النشاط المستمر لهياكل تقصير عطارد.

حددت الدراسة 48 شوكة محددة و 244 شوكة محتملة على سطح عطارد. ويقدر عمر هذه الهياكل بـ 300 مليون سنة أو أقل، مما يشير إلى أن عملية تقلص عطارد لا تزال نشطة في العصور الجيولوجية الحديثة.

ومن المتوقع أن يوفر المزيد من الاستكشاف لسطح عطارد مزيدًا من المعرفة حول تحوله المستمر. ستقوم المركبة الفضائية BepiColombo التي تم إطلاقها في عام 2018، بإجراء تصوير عالي الدقة لسطح عطارد في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026. وقد تساعد هذه البيانات الجديدة في كشف أسرار تقلص عطارد وتوفير فهم أعمق لتطور الكوكب.

مصادر:

- مصدر المقال: "تقلص الصداقة الحميمة لعطارد" من قبل الجامعة المفتوحة

- علوم الأرض الطبيعية: مقال بحثي بعنوان "تمديد وتحميل عباءة إكليل عطارد الذي كشفت عنه الخرائط التكتونية والطبوغرافية" بقلم باحثين في الجامعة المفتوحة