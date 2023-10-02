تخفيف الإلكترونات الهاربة في أجهزة الاندماج باستخدام موجات ألففين

اكتشف فريق من الباحثين بقيادة تشانغ ليو من مختبر فيزياء البلازما في برينستون (PPPL) طريقة لتخفيف الإلكترونات الهاربة الضارة في أجهزة دمج التوكاماك. ومن خلال تسخير موجات ألففين، فإنها تعطل دورة الإلكترونات الهاربة، مما يوفر آثارًا واعدة لتقدم طاقة الاندماج.

تم تصميم أجهزة الاندماج توكاماك لتسخير قوة الاندماج النووي، وذلك باستخدام غرفة بلازما على شكل كعكة الدونات لإنشاء تفاعلات اندماجية يمكن التحكم فيها. أحد تحديات هذه التقنية هو التعامل مع الإلكترونات الهاربة، وهي جزيئات عالية الطاقة يمكن أن تسبب ضررًا للجهاز. من المعروف أن موجات ألففين، التي سُميت على اسم عالم الفيزياء الفلكية هانز ألففين، تعمل على تخفيف احتجاز الجسيمات عالية الطاقة، لكن تأثيرها على الإلكترونات الهاربة لم يكن واضحًا حتى الآن.

وجد فريق البحث أن موجات ألففين يمكنها نشر أو تشتيت الإلكترونات عالية الطاقة قبل أن تتمكن من إنشاء انهيارات ثلجية تلحق الضرر بمكونات التوكاماك. تتضمن هذه العملية الدائرية الهاربين الذين يخلقون حالات عدم الاستقرار، والتي تولد بعد ذلك موجات ألففين التي تمنع تكوين الانهيارات الجليدية. توفر النتائج شرحًا شاملاً لرصد موجات ألففين في تجارب التعطيل، وتقيم صلة بين هذه الموجات وتوليد الإلكترونات الهاربة.

تتوافق النظرية المشتقة من هذا البحث بشكل جيد مع التجارب التي أجريت في مرفق الاندماج الوطني DIII-D، وهو توكاماك تديره شركة جنرال أتوميكس. كما أظهرت اختبارات النظرية على الكمبيوتر العملاق Summit في مختبر أوك ريدج الوطني نتائج إيجابية. يمهد هذا الاكتشاف الطريق لتطوير تصميمات توكاماك التي يمكنها بشكل طبيعي تخفيف الضرر الإلكتروني الجامح من خلال عدم الاستقرار المتأصل.

يعد التحكم في الاضطرابات في أجهزة الاندماج أمرًا بالغ الأهمية لنجاحها. تبدأ الاضطرابات بانخفاض حاد في درجة الحرارة، يُعرف باسم الإخماد الحراري، والذي يؤدي إلى إطلاق الإلكترونات الهاربة. ومن خلال التخفيف من مخاطر الاضطرابات، يمكن لمرافق توكاماك أن تعمل بشكل أكثر كفاءة وأمانًا.

يمكن أن يكون لهذا النهج الجديد لتخفيف الإلكترونات الهاربة آثار كبيرة على مشروع ITER الجاري في فرنسا، والذي يهدف إلى إثبات التطبيق العملي لطاقة الاندماج. يخطط الباحثون لحملات تجريبية لمواصلة تطوير النتائج التي توصلوا إليها واستكشاف استراتيجيات لتخفيف الإلكترونات الهاربة.

مصادر:

- PPPL: مختبر برينستون لفيزياء البلازما التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (PPPL)

– رسائل المراجعة الفيزيائية: مجلة علمية محكمة تصدرها الجمعية الفيزيائية الأمريكية.