شارك باحثو بيت في تطوير تلسكوب نانسي جريس الروماني

من المقرر أن يلعب باحثون من جامعة بيتسبرغ (بيت) دورًا حاسمًا في تطوير تلسكوب نانسي جريس الروماني، وهو مرصد فضائي سمي على اسم "أم هابل". ويهدف التلسكوب إلى دراسة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة للحصول على فهم أفضل لطبيعة كوننا.

تم تمويل الباحثين من كلية كينيث بي ديتريش للفنون والعلوم في بيت من قبل وكالة ناسا لبدء العمل على البنية التحتية للتلسكوب قبل سنوات من تاريخ إطلاقه المتوقع في عام 2027. وستكون مهمتهم الرئيسية هي تطوير البرامج والأدوات اللازمة. خوارزميات للتفسير الدقيق للكمية الهائلة من البيانات التي سيجمعها التلسكوب.

سيكون تلسكوب نانسي جريس الروماني، المزود بمرآة أساسية بنفس حجم تلسكوب هابل الفضائي ولكن بمجال رؤية أكبر 200 مرة، قادرًا على التقاط مليار مجرة ​​ومساعدة الباحثين على كشف أسرار المادة المظلمة والطاقة المظلمة. كما سيمكن العلماء من دراسة تطور الكون.

يعد أستاذا بيت مي داي ومايكل وود-فاسي جزءًا من فريق أكبر حصل على 11 مليون دولار لإعداد التلسكوب لمراقبة وتحليل المستعرات الأعظم من النوع Ia. تتمتع هذه المستعرات الأعظم بأهمية خاصة حيث أن سطوعها الجوهري المعروف يسمح للباحثين بتحديد المسافة بينها، مما يمكّن التلسكوب بشكل فعال من رؤية مليارات السنين في الماضي.

سيعمل داي على تحديث نماذج المستعرات الأعظم الحالية وتطوير أدوات لتحديد استراتيجيات المراقبة المثلى، بينما سيركز وود-فاسي على تطوير خوارزميات لتحسين قدرة التلسكوب على اكتشاف المستعرات الأعظم في السماء المزدحمة.

وفي مشروع آخر، حصل البروفيسوران جيفري نيومان وبريت أندروز، إلى جانب فريقهما، على منحة بقيمة 19.5 مليون دولار من مختبر الدفع النفاث (JPL) لتطوير أدوات حسابية لإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد للمجرات والمادة المظلمة. وسيستخدمون عمليات المحاكاة للتأكد من دقة هذه الأدوات قبل تطبيقها على البيانات الحقيقية التي يلتقطها التلسكوب الروماني.

ويهدف البحث الذي أجراه هؤلاء الباحثون من بيت، إلى جانب فرق أخرى من جميع أنحاء العالم، إلى تسليط الضوء على تاريخ المادة المظلمة والطاقة المظلمة، وتأثيرهما على الكون والمادة الموجودة فيه. ومن المتوقع أن توفر البيانات الدقيقة التي جمعها التلسكوب الروماني فهمًا أعمق للطاقة المظلمة، ومن المحتمل أن تكشف عن فيزياء جديدة يمكن أن تفسر التوسع المتسارع للكون.

مصادر:

– العنوان: باحثو بيت المشاركون في تطوير تلسكوب نانسي جريس الروماني

– المصدر: المقال الأصلي بقلم براندي جيفرسون، تصور لتلسكوب نانسي جريس الروماني المقدم من وكالة ناسا