تشير الدراسة إلى أن الألماس الوردي تشكل أثناء تفكك القارة العظمى

ربما تكون الألماس الوردي، بما في ذلك تلك الموجودة في منجم Argyle Diamond Mine المغلق حاليًا في غرب أستراليا، قد تشكل أثناء تفكك القارة العملاقة المعروفة باسم Nuna، وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في Nature Communications. استخدم المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور هوغو أولييروك، وفريقه تقنية الليزر المتقدمة لتحديد عمر المنجم بـ 1.3 مليار سنة، مما يجعله أقدم بـ 100 مليون سنة مما كان يعتقد سابقًا.

وبحسب أولييروك، فإن المنجم يقع في النقطة التي اصطدمت فيها منطقة كيمبرلي وبقية شمال أستراليا في الماضي. وتسبب هذا الاصطدام في إحداث "ندبة" في القشرة الأرضية، تمكنت من خلالها الصهارة والألماس الوردي من الوصول إلى السطح. أدى الجمع بين الكربون العميق والاصطدام القاري والتمدد إلى تكوين عدد كبير من الماس الوردي.

في حين أن منجم أرجيل للألماس كان أكبر مصدر للماس الوردي الطبيعي، يشير أولييروك إلى أن رواسب الماس المماثلة قد تكون موجودة في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أستراليا. وربما لا تزال هذه الرواسب غير مكتشفة، لأنها غالبا ما تكون مغطاة بالرمال والتربة.

يعتبر الماس الوردي من الأحجار الكريمة المرغوبة للغاية بسبب ندرتها ولونها الفريد. يمثل منجم Argyle Diamond Mine أكثر من 90٪ من المعروض العالمي من الماس الوردي. ومع ذلك، وعلى الرغم من إنتاج المنجم، ظل الماس الوردي نادرًا للغاية، حيث يمثل أقل من 1٪ من الماس الخام المنتج سنويًا.

تسلط نتائج الدراسة الضوء على تكوين الماس الوردي والعمليات الجيولوجية التي حدثت أثناء تفكك القارات العظمى. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة دون إجابة فيما يتعلق بتكوين أرجيل والآليات المحددة التي تسببت في اكتساب الماس لونه المميز.

وفي الختام، تسلط الدراسة الضوء على العلاقة الرائعة بين الماس الوردي والتفكك القديم للقارات العظمى. فهو يفتح إمكانيات لاكتشاف رواسب مماثلة من الماس في أجزاء أخرى من العالم، مما يوفر فرصًا محتملة لاستكشاف الماس الوردي الثمين في المستقبل.

المصدر

- اتصالات الطبيعة "وضع رواسب الماس Argyle في منطقة صدع قديمة ناجمة عن تفكك القارة العظمى"

– موقع أرجيل بينك دايموندز