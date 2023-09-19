الماس الوردي: الكشف عن أصول الأحجار الكريمة النادرة والقيمة

توصل باحثون أستراليون من جامعة كيرتن في بيرث إلى اكتشافات مهمة حول أصول الماس الوردي. تم اكتشاف أن هذه الأحجار الكريمة النادرة والقيمة، والمعروفة بلونها الوردي المذهل، قد تشكلت منذ أكثر من 1.3 مليار سنة أثناء تفكك قارة عملاقة مبكرة. الماس الوردي، وهو في الواقع ألماس تالف مع شبكة بلورية مشوهة، يقدم جمالًا فريدًا يأتي بتكلفة.

غالبية الماس الوردي في العالم، أكثر من 90%، جاء من منجم أرجيل المغلق الآن في غرب أستراليا. من بين كل ألف جوهرة، عدد قليل فقط كان من الأحجار الوردية المرغوبة للغاية. وقدر فريق البحث بقيادة الدكتور هوغو أولييروك أن هذا الماس تم دفعه نحو سطح الأرض أثناء زوال نونا، إحدى أقدم القارات العظمى. ويشير هذا إلى أن المنعطفات القارية القديمة الأخرى قد تحتوي على المزيد من هذه الأحجار الكريمة النابضة بالحياة.

تشكلت ماس ​​أرجيل في أعماق الأرض بالقرب من الجذور القارية المستقرة. عندما اصطدمت الكتل الأرضية لتشكل نونا، تسبب الضغط المتولد بالقرب من الحافة الشمالية الغربية لأستراليا في تغيير ألوان الماس الذي كان نقيًا في السابق. تشير الأبحاث التي أجراها الدكتور روبرت بيدجون وفريقه في أواخر الثمانينيات إلى أن الانفجار البركاني الذي جلب الماس إلى السطح حدث منذ حوالي 1980 مليار سنة. ومع ذلك، فقد تم التشكيك في دقة هذا التقدير بسبب التغيرات المحتملة الناجمة عن بحيرة قديمة.

وباستخدام تقنية شعاع الليزر المتقدمة، تمكن الباحثون من إنتاج تقدير أكثر دقة لعمر صخور أرجيل. وكشف تحليلهم أن الثوران حدث منذ حوالي 1.3 مليار سنة، وهو ما يتماشى مع وقت تفكك نونا. من المحتمل أن يكون ترقق الحافة القارية خلال هذا الانفصال قد سهّل حركة الصهارة الغنية بالماس إلى السطح.

إن العلاقة بين التصدع القاري وتكوين الماس ليست مفهوما جديدا ولكنها تظل موضوعا للنقاش. تساهم الدراسة الجديدة في فهم أفضل لكيفية قيام تفكك القارة العظمى بإثارة ثورانات غنية بالماس. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة بلا إجابة فيما يتعلق بكمية الكربون اللازمة لتكوين ألماس أرجيل.

يمثل هذا البحث خطوة مهمة في كشف العملية المعقدة التي أدت إلى إنشاء ألماسات Argyle الوردية الفريدة والقيمة. لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لتوفير فهم كامل لهذا النظام القديم. كما هو الحال مع العديد من جوانب الطبيعة، من المؤكد أن المفاجآت ستستمر في الظهور.

مصادر:

– باحثون أستراليون يكتشفون أصل الألماس الوردي: https://www.bbc.com/news/technology-62137145

– دراسة Nature Communications حول أصل الماس الوردي: https://www.nature.com/articles/s41467-022-27288-8