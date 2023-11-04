NGC 3982: مشهد تشكيل النجوم وتطور النجوم

NGC 3982، مجرة ​​حلزونية آسرة تقع في كوكبة Ursa Major، وهي بمثابة شهادة على الجمال المتنوع للكون. تجذب هذه الأعجوبة السماوية الانتباه بنسيجها الرائع من ولادة النجوم وأذرعها المتعرجة الساحرة، وتقدم منظورًا جديدًا للعجائب الكونية التي تتكشف في أعماق الفضاء.

إن أذرع NGC 3982، المزينة بمناطق تشكل النجوم الوردية المضيئة المكونة من الهيدروجين الأثيري، ومجموعات حديثة الولادة من النجوم الزرقاء، وممرات الغبار الغامضة، تشبه ضربات فرشاة الفنان على لوحة كونية. توفر هذه الأذرع الأرض الخصبة التي تخرج منها أجيال المستقبل من النجوم، مما يوضح دورة الخلق المستمرة في الكون.

في قلب NGC 3982 تقع نواة مضيئة، تؤوي مجموعة أكبر سنا من النجوم التي تنمو بشكل متزايد بكثافة نحو المركز. داخل هيكلها الحلزوني المهيب، تحكي هذه المجرة قصة تطور النجوم والتفاعل بين الصغار والكبار.

تسافر NGC 68 عبر الكون لحوالي 3982 مليون سنة ضوئية، وتعرض عظمتها على مدى 30,000 سنة ضوئية، مما يشكل ثلث حجم مجرتنا درب التبانة. تم التقاط هذه الصورة الملونة المبهرة باستخدام قدرات التصوير المتقدمة لتلسكوب هابل الفضائي، وتجمع بين الضوء المرئي والأشعة تحت الحمراء القريبة، مما يوفر رؤية نابضة بالحياة ومتعددة الأوجه لروعة NGC 3982. بالإضافة إلى ذلك، تم استخدام مرشح متخصص لعزل انبعاث الهيدروجين المنبعث من مناطق تكوين النجوم المنتشرة في جميع أنحاء الأذرع الحلزونية للمجرة.

انغمس في نسيج NGC 3982 المعقد، حيث تتكشف العجائب السماوية، وتستمر ألغاز ولادة النجوم وتطورها في أسر خيالنا.

الأسئلة المتكررة

س: ما هو NGC 3982؟

ج: NGC 3982 هي مجرة ​​حلزونية تظهر في كوكبة الدب الأكبر. وهي معروفة بمناطق تشكل النجوم النابضة بالحياة والنواة الكثيفة المليئة بالنجوم.

ج: NGC 3982 هي مجرة ​​حلزونية تظهر في كوكبة الدب الأكبر. وهي معروفة بمناطق تشكل النجوم النابضة بالحياة والنواة الكثيفة المليئة بالنجوم. س: كم تبعد NGC 3982 عنا؟

ج: يقع NGC 3982 على بعد حوالي 68 مليون سنة ضوئية من الأرض.

ج: يقع NGC 3982 على بعد حوالي 68 مليون سنة ضوئية من الأرض. س: ما هو حجم NGC 3982 مقارنة بدرب التبانة؟

ج: تمتد NGC 3982 على حوالي 30,000 سنة ضوئية، أي حوالي ثلث حجم مجرتنا درب التبانة.

ج: تمتد NGC 3982 على حوالي 30,000 سنة ضوئية، أي حوالي ثلث حجم مجرتنا درب التبانة. س: ما هي الأدوات التي استخدمت لالتقاط صورة NGC 3982؟

ج: تم التقاط صورة NGC 3982 باستخدام الكاميرا الكوكبية واسعة المجال 2 (WFPC2) التابعة لتلسكوب هابل الفضائي، والكاميرا المتقدمة للمسوحات (ACS)، والكاميرا واسعة المجال 3 (WFC3).

ج: تم التقاط صورة NGC 3982 باستخدام الكاميرا الكوكبية واسعة المجال 2 (WFPC2) التابعة لتلسكوب هابل الفضائي، والكاميرا المتقدمة للمسوحات (ACS)، والكاميرا واسعة المجال 3 (WFC3). س: ما الذي يمنح الصورة نطاق الألوان الغني؟

ج: نطاق الألوان الغني في الصورة هو نتيجة تصوير NGC 3982 في الضوء المرئي والقريب من الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى استخدام مرشح يعزل انبعاث الهيدروجين.