سميثسونيان يكشف النقاب عن أجزاء من الكويكب بينو كنافذة على الكون

بعد رحلة ملحمية امتدت لمسافة 200 مليون ميل عبر الفضاء، نجحت المركبة الفضائية OSIRIS-REx في تسليم أجزاء من الكويكب بينو إلى الأرض في أواخر سبتمبر. سيعرض المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان الآن هذه العينات الثمينة، مما يوفر فرصة فريدة للزوار لمشاهدة عجائب الكون عن قرب.

سيتم العرض العام المرتقب لعينة الكويكب يوم الجمعة، 3 نوفمبر، في قاعة جانيت أننبرغ هوكر للجيولوجيا والأحجار الكريمة والمعادن النيزكية في واشنطن العاصمة. وسيحتوي المعرض على صخور داكنة وغبار تم جمعه من بينو. ، مما يوفر لمحة عن التاريخ القديم لنظامنا الشمسي.

وسترافق شظايا الكويكب نماذج مصغرة للمركبة الفضائية OSIRIS-Rex، مقدمة من شركة Lockheed Martin، وصاروخ Atlas V 411 الذي نقل المركبة الفضائية، على سبيل الإعارة من United Launch Alliance. يهدف هذا المعرض الشامل إلى غمر الزوار في تعقيدات استكشاف الفضاء.

أعرب تيم مكوي، أمين النيازك، الذي شارك في مهمة OSIRIS-REx، عن سعادته بهذا العرض الرائد: "هذا المعرض هو فرصتنا الأولى لمشاركة هذه الرحلة المذهلة مع الجمهور".

استحوذ بينو، وهو كويكب صغير قريب من الأرض، على اهتمام العلماء بسبب ارتباطه المحتمل بكويكب أكبر غني بالكربون كان موجودا منذ مليارات السنين. أثار قربه من الأرض كل ست سنوات اهتمام وكالة ناسا، مما أدى إلى مهمة أوزيريس-ريكس. وفي أكتوبر 2020، هبطت المركبة الفضائية بنجاح على سطح بينو وجمعت عينة صخرية.

وبينما واجهت المهمة انتكاسات بسيطة، تمكن الفريق المتخصص من استخراج كمية وفيرة من الغبار والصخور من رأس TAGSAM، الذي واجه صعوبة في أدوات التثبيت. لقد تجاوزت هذه العينات بالفعل الهدف الأولي لناسا المتمثل في جمع 60 جرامًا من الحطام، ويبلغ العدد الحالي 2.48 أونصة (70.3 جرامًا).

وقد كشف التحليل الأولي للعينة عن وفرة من جزيئات الكربون والماء، مما يوفر معلومات قيمة عن التكوين المبكر لكوكبنا. وشدد تيم مكوي على أهمية هذه النتائج، قائلاً: "إن عينات بينو تحمل الوعد بإخبارنا عن الماء والمواد العضوية قبل أن تشكل الحياة كوكبنا الفريد".

تأكد من زيارة المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان لمشاهدة هذا العرض الاستثنائي الذي يسد الفجوة بين الإنسانية والامتداد الشاسع للكون.

أسئلة وأجوبة

س: كيف يمكنني مراقبة شظايا الكويكب بينو؟

ج: يمكن ملاحظة شظايا الكويكب بينو في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي التابع لمؤسسة سميثسونيان في واشنطن العاصمة.

س: متى سيقام المعرض؟

ج: سيتم افتتاح المعرض يوم الجمعة 3 نوفمبر.

س: ما الذي سيتم عرضه بالإضافة إلى شظايا الكويكب؟

ج: سيحتوي المعرض أيضًا على نماذج مصغرة للمركبة الفضائية OSIRIS-Rex وصاروخ Atlas V 411.

س: ما هي الاكتشافات المثيرة للاهتمام التي تم التوصل إليها من العينات حتى الآن؟

ج: كشف التحليل الأولي للعينات عن وفرة في جزيئات الكربون والماء، مما يوفر نظرة ثاقبة حول التكوين المبكر لكوكبنا.

س: ما هي كمية الحطام التي تم جمعها من الكويكب بينو؟

ج: استعادت ناسا 2.48 أونصة (70.3 جرامًا) من الصخور والغبار، متجاوزة الهدف الأولي المتمثل في جمع 60 جرامًا من الحطام.