ISRO تواصل جهودها لإقامة اتصالات مع Lander وRover التابعتين لـ Chandrayaan-3

صرح الرئيس السابق لمنظمة أبحاث الفضاء الهندية (ISRO)، كيه سيفان، أنه على الرغم من إكمال مركبة فيكرام لاندر وبراجيان لمركبة تشاندرايان 3 مهام مهمتهما، إلا أن هذه ليست نهاية القصة. ذكر سيفان أنه لا يزال هناك الكثير من البيانات التي يتعين معالجتها وأن ISRO تحاول إقامة اتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة بعد شروق الشمس على سطح القمر.

وفيما يتعلق بالبيانات التي تم جمعها بواسطة Chandrayaan-3، أبرز سيفان أنها ذات قيمة وأن العلماء ما زالوا يقومون بتحليل البيانات من مركبة الهبوط Vikram والمركبة الجوالة Pragyaan. وأشار أيضًا إلى تقرير كشف أن علماء أمريكيين اكتشفوا أسرارًا إضافية حول القمر باستخدام بيانات شاندرايان-1. وهذا يجسد إمكانية تحقيق المزيد من الاكتشافات من خلال الكم الهائل من البيانات المستردة من الحمولات الموجودة على متن مركبة الهبوط والمركبة الجوالة.

قدمت ISRO مؤخرًا تحديثًا يفيد بأنها بذلت جهودًا لإقامة اتصال مع مركبة الهبوط والمركبة الجوالة، لكنها لم تتلق أي إشارات. وسيواصلون محاولاتهم لإقامة اتصال. إذا فشلت كل الجهود، ستبقى المركبة الفضائية ومركبة الهبوط على سطح القمر كسفراء للهند على القمر.

هبطت مركبة الهبوط Chandrayaan-3، Vikram، بنجاح على سطح القمر في 23 أغسطس وتم وضعها في وضع السكون مع المركبة الجوالة Pragyaan بعد الانتهاء من تجاربها. قامت ISRO بتأجيل خطة إعادة تنشيط المركبة الفضائية ومركبة الهبوط حتى إشعار آخر.

المصادر: تايمز أوف إنديا