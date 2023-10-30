اكتشف فيزيائيون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خصائص مذهلة في الجرافيت

حقق علماء الفيزياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا اكتشافًا رائدًا من خلال عزل خمس رقائق فائقة الرقة من الجرافيت بترتيب معين، مما أدى إلى إنتاج مادة ذات ثلاث خصائص غير مسبوقة. ونشرت النتائج التي توصل إليها الفريق في مجلة Nature Nanotechnology.

يتكون الجرافيت في المقام الأول من الجرافين، وهو طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في هيكل سداسية على شكل قرص العسل. ظل الباحثون يدرسون الجرافين على مدار العقدين الماضيين بسبب خصائصه الفريدة. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، وجد العلماء أن تكديس صفائح فردية من الجرافين ولفها قليلاً يمكن أن يفتح خصائص جديدة في المادة، مما يؤدي إلى ظهور مجال "التويسترونات".

وفي الدراسة الحالية، اكتشف فيزيائيو معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا خصائص مثيرة للاهتمام في الجرافيت دون أي التواء. ومن خلال ترتيب خمس طبقات من الجرافين بترتيب معين، تمكنوا من تمكين الارتباط الإلكتروني داخل المادة. وهذا الارتباط، المعروف باسم الارتباط الإلكتروني، هو المسؤول عن ظهور الخصائص الجديدة للمادة.

المادة، المسماة الجرافين الخماسي السطوح المكدس، تتجاوز موصلية الجرافيت التقليدي والجرافين أحادي الطبقة. يُظهر ثلاث ظواهر متميزة اعتمادًا على عدد الإلكترونات الموجودة: العازلة، والمغناطيسية، والطوبولوجية.

تسمح المادة الطوبولوجية للإلكترونات بالتدفق بحرية على طول حواف المادة بينما تعمل كعازل في المركز. يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات واعدة لدراسة الفيزياء الطوبولوجية والمترابطة بقوة.

كان مفتاح عزل المادة هو المجهر الجديد الذي طوره فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. سمح المجهر، المسمى Scattering-type Scanning Nearfield Optical Microscopy (s-SNOM)، للعلماء بتحديد وعزل ترتيب التراص المعيني الدقيق للطبقة الخماسية الذي كانوا مهتمين به.

تحدد هذه الدراسة الرائدة الجرافين متعدد الطبقات المكدس المعيني كمنصة قابلة للتكيف بدرجة كبيرة لاستكشاف الاحتمالات الجديدة في الفيزياء المترابطة والطوبولوجية.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. ما هو الجرافين؟

الجرافين عبارة عن طبقة واحدة من ذرات الكربون مرتبة في هيكل سداسي الشكل على شكل قرص العسل. وهي معروفة بخصائصها الاستثنائية، بما في ذلك القوة العالية والموصلية والمرونة.

2. ما هو الارتباط الإلكتروني؟

يشير الارتباط الإلكتروني إلى قدرة الإلكترونات على التفاعل والتأثير على سلوك بعضها البعض داخل المادة. إنه يلعب دورًا حاسمًا في تحديد الخواص الفيزيائية للمادة.

3. ما هي المادة الطوبولوجية؟

تسمح المادة الطوبولوجية للإلكترونات بالتحرك بحرية على طول حوافها بينما تعمل كعازل في المركز. وهذا السلوك الفريد يجعلها جذابة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك الحوسبة الكمومية.

4. ما هو التويسترونيكس؟

Twistronics هو مجال بحثي يتضمن تكديس طبقات من المواد ثنائية الأبعاد، مثل الجرافين، بزاوية طفيفة لإنشاء خصائص جديدة في المادة الناتجة.

5. كيف تم عزل الجرافين المكدس ذو الطبقات الخماسية؟

استخدم فريق معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مجهرًا جديدًا يسمى المجهر الضوئي من نوع Scattering-type Scanning Nearfield Optical (s-SNOM) لتحديد وعزل ترتيب التراص المحدد لخمس طبقات من الجرافين، المعروف باسم التراص الخماسي الشكل المعيني.