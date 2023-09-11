الوجه الجديد الغريب للتشابك: مرحلة انتقالية في المعلومات

في عام 1935، انخرط ألبرت أينشتاين وإروين شرودنغر في نقاش ساخن حول طبيعة الواقع ومفهوم التشابك. وبينما كان أينشتاين يؤمن بمبدأ المحلية، اكتشف شرودنغر ظاهرة التشابك الغريبة، حيث تتشابك خصائص جسيمين بغض النظر عن بعدهما. يبدو أن هذا ينتهك نظرية أينشتاين القائلة بأنه لا يوجد تأثير يمكن أن ينتقل بسرعة أكبر من الضوء. ومع ذلك، فقد توصل الفيزيائيون منذ ذلك الحين إلى فهم أن التشابك ليس له تأثير بعيد، ويمكنه فقط توزيع المعرفة الخاصة بنتيجة القياس.

وفي الآونة الأخيرة، توصل الباحثون إلى اكتشاف رائع حول التشابك. عندما تتشابك الجسيمات، ينتشر التشابك بشكل طبيعي عبر مجموعة من الجسيمات، مما يشكل شبكة معقدة من الحالات الطارئة. ومع ذلك، إذا تم قياس الجسيمات بشكل متكرر، فسيتم تدمير التشابك، مما يمنع تكوين الشبكة. يشير هذا الانتقال بين حالة الويب وعدم وجود الويب إلى حدوث تغيير في بنية المعلومات وقد تم تشبيهه بمرحلة انتقالية في المعلومات.

لمراقبة هذه المرحلة الانتقالية أثناء العمل، أجرت ثلاث فرق تجارب وصفية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية لقياس كيفية تأثير القياسات نفسها على تدفق المعلومات. وأكدوا أنه يمكن تحقيق توازن دقيق بين التشابك والقياس. أثار هذا الاكتشاف موجة من الأبحاث حول التطبيقات المحتملة للتشابك والقياس.

أحد التعاونات التي عثرت على هذا التحول في التشابك بدأ بمحادثة حول سؤال أساسي يتعلق بالتشابك حول حلوى الحلوى اللزجة. قام الباحثون بتوسيع مفهوم التشابك من زوج من الجسيمات إلى سلسلة من الجسيمات واستكشفوا كيفية تأثير القياس على إنتروبيا التشابك، والتي تحدد كمية المعلومات غير المحلية المخزنة بين الجسيمات.

بشكل عام، يلقي هذا البحث ضوءًا جديدًا على السلوك المعقد للتشابك وعلاقته بالمعلومات. إن فهم هذه الظاهرة لن يؤدي فقط إلى تعزيز معرفتنا بميكانيكا الكم، بل قد يؤدي أيضًا إلى تطبيقات ثورية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

مصادر:

- مصدر المقال: [أدخل عنوان المصدر هنا]

– تعريف التشابك: Phys.org

– تعريف المرحلة الانتقالية: ScienceDirect