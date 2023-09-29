المادة المضادة تسقط: يؤكد الفيزيائيون سلوك الجاذبية للمادة المضادة

في دراسة رائدة، أجاب الفيزيائيون من تعاون ALPHA في CERN على سؤال طويل الأمد حول سلوك المادة المضادة: هل تسقط لأعلى أم لأسفل؟ ووفقا للدراسة المنشورة في مجلة Nature، أثبت الباحثون أن ذرات الهيدروجين المضاد، نظيرات الهيدروجين في المادة المضادة، تسقط نحو الأرض بنفس طريقة سقوط المادة العادية. يستبعد هذا الاكتشاف وجود "الجاذبية المضادة" المثيرة للاشمئزاز، ويمثل علامة فارقة في دراسة المادة المضادة.

تم إنشاء المادة المضادة بكميات متساوية مع المادة أثناء الانفجار الكبير. في حين أن المادة تتكون من جزيئات، فإن المادة المضادة تتكون من جسيمات مضادة لها خصائص معاكسة. ومع ذلك، فإن خصائص المادة المضادة لا تزال مجهولة إلى حد كبير. إن فهم سلوك المادة المضادة أمر بالغ الأهمية في كشف أسرار الكون.

تضمنت الدراسة التي أجراها تعاون ALPHA محاصرة مجموعات مكونة من حوالي 100 ذرة هيدروجين مضاد وإطلاقها ببطء خلال فترة 20 ثانية. ومن خلال هذه التجربة، تمكنوا من مراقبة وقياس سلوك الجاذبية للهيدروجين المضاد. وأكد الباحثون أن المادة المضادة تتصرف وفقا لجاذبية الأرض، تماما مثل المادة العادية.

هذه التجربة مهمة لأنها أول ملاحظة مباشرة لتأثير الجاذبية على المادة المضادة. ويؤكد أن النظرية النسبية العامة لأينشتاين، التي تصف كيفية عمل الجاذبية، تنطبق على المادة المضادة أيضًا. الخطوة التالية للباحثين هي قياس تسارع المادة المضادة بشكل أكثر دقة والتحقق مما إذا كانت المادة والمادة المضادة تسقطان بنفس الطريقة.

لا تزال دراسة المادة المضادة تمثل مجالًا صعبًا بسبب ميلها إلى الفناء عند التفاعل مع المادة. ومع ذلك، فإن التقدم في التكنولوجيا والتقنيات سمح للعلماء باحتجاز المادة المضادة ودراستها لفترات أطول. تمتد التطبيقات المحتملة لأبحاث المادة المضادة إلى مجالات مختلفة، بما في ذلك الفيزياء الأساسية، وعلم الكونيات، وحتى في إنتاج الطاقة.

إن فهم المادة المضادة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة للقوانين الأساسية التي تحكم عالمنا. وعلى الرغم من أن العديد من الأسئلة حول المادة المضادة لا تزال دون إجابة، إلا أن هذه الدراسة تقربنا من كشف أسرار هذا النظير الغامض للمادة.

مصادر:

– الطبيعة: https://www.nature.com/articles/s41586-023-8349-8

- CERN: https://home.cern/news/news/physics/hydrogen-anti-hydrogen-study-confirms-gravitational-behaviour-antimatter