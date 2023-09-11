استكشاف عالم التشابك الغريب: مرحلة انتقالية في المعلومات

في عام 1935، وجد ألبرت أينشتاين وإروين شرودنغر نفسيهما في نزاع حول طبيعة الواقع. آمن أينشتاين بمبدأ المحلية، الذي ينص على أنه لا يمكن لأي حدث في مكان واحد أن يؤثر بشكل فوري على مكان بعيد. ومن ناحية أخرى، اكتشف شرودنغر التشابك، وهو ظاهرة في ميكانيكا الكم حيث يرتبط جسيمان ويتشابك مصيرهما.

في حين وجد أينشتاين التشابك مقلقًا وجادل بأنه ينتهك فكرته عن المحلية، فقد أصبح الفيزيائيون اليوم يفهمونه بشكل مختلف. إنهم يعرفون الآن أن التشابك ليس له تأثير عن بعد أو القدرة على إحداث نتيجة محددة عن بعد. وبدلاً من ذلك، يمكنها فقط توزيع المعرفة بهذه النتيجة. لقد أصبحت تجارب التشابك روتينية في السنوات الأخيرة، وقد فازت بجائزة نوبل.

ولكن هناك ما هو أكثر من التشابك من مجرد أزواج من الجسيمات. كشفت الأبحاث الحديثة أن التشابك يمكن أن ينتشر عبر مجموعات من الجسيمات، مما يشكل شبكة معقدة من الحالات الطارئة. يمكن أن تتعطل هذه الشبكة عن طريق القياسات المتكررة، مما يؤدي إلى تدمير التشابك ومنع تكوين الشبكة. أطلق الفيزيائيون على هذا الانتقال من حالة الويب إلى حالة عدم الويب اسم مرحلة انتقالية في المعلومات.

لفهم هذه المرحلة الانتقالية بشكل أكبر، أجرت عدة فرق من الفيزيائيين تجارب وصفية باستخدام أجهزة الكمبيوتر الكمومية. تهدف هذه التجارب إلى قياس كيفية تأثير القياسات نفسها على تدفق المعلومات. تم تأكيد التوازن الدقيق بين التشابك والقياس، مما أدى إلى مزيد من البحث في إمكانيات تفاعلات التشابك والقياس.

عثر أحد التعاونين على انتقال التشابك أثناء محادثة حول بودنغ الحلوى اللزجة. كان الفيزيائيان بريان سكينر وآدم ناحوم يناقشان العلاقة بين التشابك والمعلومات. لقد أدركوا أن قياسات الجسيمات المتشابكة يمكن أن تقلل من الجهل بحالة الجسيمات الأخرى. يُعرف المقدار الذي يقلل به القياس من الجهل باسم إنتروبيا التشابك، ويُقاس بالبت.

وسع سكينر وناحوم هذا المفهوم ليشمل سلسلة من الجسيمات، حيث يقفز التشابك من جسيم إلى آخر. ووجدوا أن إنتروبيا التشابك يمكن أن تعطي فكرة عن مدى تشابك السلسلة بالكامل. ومن خلال تغيير توقيت القياسات، اكتشفوا مرحلة الانتقال من حالة الويب إلى حالة عدم وجود الويب.

يسلط هذا البحث الضوء على مدى تعقيد وإمكانية التشابك في عالم ميكانيكا الكم. إنه يوضح أن التشابك يمكن أن يوجد خارج أزواج الجسيمات وله آثار بعيدة المدى على توزيع المعلومات وبنيتها.

التعاريف:

- التشابك: في ميكانيكا الكم، التشابك هو ظاهرة يصبح فيها جزيئين مرتبطين ويتشابك مصيرهما.

- المحلية: ينص مبدأ المحلية على أنه لا يمكن لأي حدث في مكان واحد أن يؤثر بشكل فوري على مكان بعيد.

– المرحلة الانتقالية: في الفيزياء، يشير التحول المرحلي إلى تغير في حالة المادة، مثل من السائل إلى الحالة الصلبة.

- إنتروبيا التشابك: تحدد إنتروبيا التشابك التشابك بين كائنين أو كمية المعلومات حول كائن واحد مخزنة بشكل غير محلي في كائن آخر.

مصادر:

- المصدر الأصلي: مقالة مجلة كوانتا بقلم ناتالي ولتشوفر

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