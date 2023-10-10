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اكتشف الفيزيائيون في معهد كاليفورنيا للتقنية الإكسيتونات المرتبطة مغناطيسيًا

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 10، 2023
اكتشف الفيزيائيون في معهد كاليفورنيا للتقنية الإكسيتونات المرتبطة مغناطيسيًا

حقق الباحثون في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا اكتشافًا رائدًا في مجال أبحاث الإكسيتون. الإكسيتونات عبارة عن أزواج من الإلكترونات والثقوب التي عادة ما تكون مرتبطة بقوى كهربائية أو إلكتروستاتيكية تعرف باسم تفاعلات كولوم. ومع ذلك، فقد وجد فيزيائيو معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا دليلاً على وجود الإكسيتونات المرتبطة مغناطيسيًا.

وباستخدام مسبار طيفي متقدم، تمكن الباحثون من اكتشاف الإكسيتونات التي لا ترتبط بقوى كولوم، بل بالمغناطيسية. هذه هي التجربة الأولى التي تكشف عن التكوين في الوقت الحقيقي لهذه الإكسيتونات المرتبطة مغناطيسيًا، والمعروفة أيضًا باسم إكسيتونات هوبارد.

في معظم العوازل، تتفاعل الإلكترونات والثقوب المشحونة بشكل معاكس من خلال قوى كولوم. ومع ذلك، وجد الباحثون أنه في فئة خاصة من المواد تسمى عوازل موت، ترتبط الإلكترونات والثقوب المثارة ضوئيًا من خلال التفاعلات المغناطيسية.

يفتح هذا الاكتشاف إمكانيات جديدة لمجال الإكسيتونيات، والذي يتضمن معالجة الإكسيتونات من خلال خصائصها المغناطيسية. ويعتقد الباحثون أن التفاعل القوي بين الإكسيتونات والمغناطيسية في هذه المواد يمكن أن يؤدي إلى تطوير تقنيات جديدة تستغل كلا الخاصيتين.

لتحفيز إكسيتونات هوبارد، استخدم الباحثون الضوء على عازل موت المضاد للمغناطيسية، وهو نوع من المواد العازلة ذات أنماط متكررة من دوران الإلكترون المتوافق. يثير الضوء الإلكترونات، مما يخلق ثقوبًا في أعقابها ويترك وراءه سلسلة من الإثارة المغناطيسية.

استخدم العلماء التحليل الطيفي لتيراهيرتز فائق السرعة في المجال الزمني للكشف عن الآثار العابرة للإكسيتونات في مقاييس منخفضة الطاقة. وقد سمحت لهم هذه التقنية بإثبات وجود إكسيتونات هوبارد.

تعتبر الإكسيتونات غير مستقرة بطبيعتها، حيث تميل الإلكترونات إلى إعادة الاتحاد مع الثقوب. ومع ذلك، تمكن الباحثون من ملاحظة سائل من إكسيتونات هوبارد الذي تم تثبيته بشكل عابر خلال فترة زمنية قصيرة قبل حدوث إعادة التركيب.

يتمتع هذا البحث الرائد بالقدرة على إحداث ثورة في مجال الإكسيتونيات وتمهيد الطريق لتطوير تقنيات جديدة تستغل الخصائص المغناطيسية للإكسيتونات.

المرجع مجلة:

Mehio، O.، Li، X.، Ning، H. et al. سائل إكسيتون هوبارد في عازل Mott المضاد للمغناطيسية الضوئية. نات. فيز. (2023). دوى: 10.1038/s41567-023-02204-2

By فيكي ستافروبولو

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