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الباحثون يصنعون أشباه بلورات ذرية رفيعة باستخدام التويسترونيكس

Byمامفو بريشيا

سبتمبر 29، 2023
الباحثون يصنعون أشباه بلورات ذرية رفيعة باستخدام التويسترونيكس

طور الباحثون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا طريقة بسيطة ومرنة لإنشاء نسخ رقيقة ذريًا من أشباه البلورات من خلال تقنية تسمى تويسترونيكس، والتي تتضمن تدوير طبقات من المواد بزاوية طفيفة لإنشاء شبكة تموج في النسيج الفائقة. أشباه البلورات هي فئة غامضة من المواد التي تظهر أنماطًا غير عادية ومعقدة، وتجمع بين خصائص كل من البلورات والمواد غير المتبلورة. ومع ذلك، فإن خصائصها الإلكترونية لا تزال غير مفهومة جيدًا بسبب صعوبة إنشائها.

قام الباحثون بوضع ثلاث طبقات من الجرافين فوق بعضها البعض، مع ثني اثنتين منها بزوايا مختلفة. أدى هذا التكوين بشكل غير متوقع إلى تكوين شبه بلوري. ويعتقد الباحثون أن هذا الاكتشاف يفتح إمكانيات جديدة لدراسة وفهم أشباه البلورات، فضلا عن استكشاف تطبيقاتها المحتملة.

تتمتع أشباه البلورات بخصائص إلكترونية فريدة يمكن تسخيرها في تطبيقات مختلفة، بما في ذلك الموصلية الفائقة. تتيح الموصلية الفائقة النقل الفعال للإلكترونات عبر المادة دون أي مقاومة، مما قد يحدث ثورة في الأجهزة الإلكترونية. توفر القدرة على ضبط خصائص أشباه البلورات الرقيقة ذريًا من خلال تقنية الالتواء الإلكتروني منصة لمزيد من الاستكشاف والتحقيق في هذه المواد.

لقد حقق مجال الإلكترونيات الملتوية بالفعل تطورات كبيرة، بما في ذلك إنشاء أجهزة إلكترونية مفيدة من الجرافين ثنائي الطبقة الملتوي ذي الزاوية السحرية وإدخال الطاقة الكهربائية الحديدية في أشباه الموصلات. ويأمل الباحثون أن يساهم عملهم على أشباه البلورات الرقيقة ذريًا في فهم أفضل لهذه الفئة من المواد الأقل دراسة، ويفتح آفاقًا جديدة للبحث والتطوير.

ومن أجل فهم أفضل لتكوين شبه البلورات، طلب الباحثون التوجيه من البروفيسور رون ليفشيتز من جامعة تل أبيب، وهو خبير في هذا المجال. وبمساعدة ليفشيتز، اكتسب الفريق نظرة ثاقبة حول الخصائص الفريدة لأشباه البلورات وأهميتها في دراسة علم المواد.

لا يوفر هذا البحث منصة جديدة لدراسة أشباه البلورات فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على الروابط غير المتوقعة بين الإلكترونيات التويستية وغيرها من مجالات الفيزياء والكيمياء. يفتح الجمع بين الإلكترونيات الملتوية وأشباه البلورات إمكانيات مثيرة لاكتشاف ظواهر وخصائص جديدة في علم المواد، مما يمهد الطريق للتقدم المستقبلي في الأجهزة الإلكترونية والتطبيقات الأخرى.

مصادر:
– أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: https://news.mit.edu/2023/twistronics-atomically-thin-quasicrystals-1108

By مامفو بريشيا

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