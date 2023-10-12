اكتشاف مواد جديدة رفيعة ذريًا ذات خصائص فريدة

حقق علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وزملاؤهم طفرة في مجال أشباه البلورات من خلال اكتشاف طريقة بسيطة ومرنة لإنشاء مواد جديدة رفيعة ذريًا ذات خصائص فريدة. لا يؤدي البحث المنشور في مجلة Nature إلى تعزيز فهمنا لأشباه البلورات فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات لاستكشاف الظواهر الغريبة التي يمكن أن تؤدي إلى تطبيقات وتطورات مهمة في الفيزياء.

أشباه البلورات هي فئة من المواد التي حيرت الباحثين منذ اكتشافها في الثمانينات. إنها تظهر أنماطًا ليست بلورية تمامًا ولا غير متبلورة، مما يجعل دراستها صعبة. ومع ذلك، فإنها تمتلك خصائص مثيرة للاهتمام يمكن أن يكون لها آثار كبيرة في مجالات مختلفة، لا سيما في تطوير أجهزة إلكترونية أكثر كفاءة من خلال فهم أعمق للموصلية الفائقة.

يجمع البحث بين مجالات أشباه البلورات والإلكترونيات الملتوية، والتي تتضمن وضع طبقات من المواد الرقيقة ذريًا بزاوية طفيفة لإنشاء شبكة تموج في النسيج الفائقة. ومن خلال التلاعب بعدد الإلكترونات المضافة إلى النظام، يمكن للباحثين تكييف سلوك المادة وفتح الظواهر المثيرة للاهتمام. وقد اكتسبت شركة Twistronics الاهتمام في السنوات الأخيرة لإمكاناتها في إنشاء مواد كمومية رقيقة ذريًا جديدة.

في تجاربهم، قام العلماء بوضع ثلاث طبقات من الجرافين فوق بعضها البعض، مع ثني اثنتين منها بزوايا مختلفة. والمثير للدهشة أن هذا الترتيب أدى إلى تكوين شبه بلوري. تُعرف أشباه البلورات بأنماطها غير العادية التي تقع بين البلورات العادية والمواد غير المتبلورة. إن اكتشاف شبه بلوري تم إنشاؤه بطريقة بسيطة نسبيًا يوفر منصة جديدة لدراسة هذه المواد وخصائصها الإلكترونية.

للحصول على فهم أعمق لأشباه البلورات، تعاون الباحثون مع البروفيسور رون ليفشيتز من جامعة تل أبيب، وهو خبير في أشباه البلورات. وبتوجيه من ليفشيتز، تمكن الفريق من ضبط شبه البلورة المموجة لإظهار الموصلية الفائقة ودليل على كسر التماثل، مما يشير إلى تفاعلات إلكترونية قوية.

وفي حين أنه لا يزال هناك العديد من الألغاز المحيطة بهذه المواد الجديدة الرقيقة ذريًا، فقد فتح الاكتشاف إمكانيات مثيرة لمزيد من البحث واستكشاف خصائصها الفريدة. إن القدرة على إنشاء أشباه البلورات ومعالجتها بطريقة خاضعة للرقابة يمكن أن تمهد الطريق لتطوير الأجهزة الإلكترونية المتقدمة وحدود جديدة في الفيزياء.

مصادر:

– مقالة الطبيعة: [الرابط]

– أخبار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: [الرابط]