الكون كجهاز كمبيوتر حي: استكشاف نظرية ديناميكيات المعلومات

هل الكون ليس أكثر من مجرد نظام كمبيوتر معقد، يأمر باستمرار ويزيل المعلومات غير الضرورية؟ يعتقد ذلك الدكتور ملفين فوبسون، الأستاذ المشارك في الفيزياء بجامعة بورتسموث بالمملكة المتحدة. في بحثه الرائد المنشور في AIP Advances، يكشف الدكتور فوبسون عن مفهوم رائع مفاده أن واقعنا يعمل مثل آلة حسابية ضخمة.

في حين أن فكرة محاكاة الوجود اكتسبت شعبية من خلال أفلام مثل The Matrix وتأملات الشخصيات البارزة مثل Elon Musk، فإن عمل الدكتور Vopson يتعمق في عالم فيزياء المعلومات. ويرى أن كل شيء في الكون، في مستواه الأساسي، يتكون من أجزاء من المعلومات.

ينبع إنجاز الدكتور فوبسون من ملاحظته للطفرات الجينية في سياق كوفيد-19. وخلافًا للفهم التقليدي للطفرات العشوائية، وجد أنها تؤدي باستمرار إلى انخفاض في الإنتروبيا، وهو مقياس للفوضى. تتحدى هذه الملاحظة القانون الثاني للديناميكا الحرارية، الذي ينص على أن الإنتروبيا إما أن تزيد أو تبقى كما هي.

وفقا للقانون الثاني للديناميكا المعلوماتية الذي اقترحه الدكتور فوبسون، يتم تقليل محتوى المعلومات المرتبط بأي نظام أو حدث أو عملية في الكون. يتوافق هذا المبدأ مع تقنيات برمجة الكمبيوتر المستخدمة لضغط البيانات. من الحياة البيولوجية إلى الظواهر الكونية، يبدو أن جميع الأنظمة تتطور بطريقة تعمل على تحسين إنتروبيا المعلومات الخاصة بها.

هذه الأفكار الرائدة لها آثار بعيدة المدى على مختلف التخصصات العلمية، بما في ذلك علم الأحياء والفيزياء وعلم الكونيات. يعتقد الدكتور فوبسون أن نظرية ديناميكيات المعلومات يمكن أن تعيد تشكيل فهمنا للكون ككل.

وفي دراسة سابقة، اقترح الدكتور فوبسون أن المعلومات هي لبنة البناء الأساسية للكون، وتمتلك كتلة فيزيائية وتؤهل لتكون الحالة الخامسة للمادة. ويجادل بأن القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية لا يدعم هذه الفكرة فحسب، بل يشير أيضًا إلى أن المعلومات يمكن أن تكون بمثابة المادة المظلمة بعيدة المنال في الكون.

في حين أن نظريات الدكتور فوبسون تتحدى التفكير التقليدي، إلا أنها تفتح آفاقًا مثيرة لمزيد من الاستكشاف. وهو يسعى حاليًا للحصول على تمويل للبحث الذي يهدف إلى اكتشاف وقياس المعلومات داخل الجسيمات الأولية. ومن خلال تصادمات الجسيمات مع الجسيمات المضادة، يأمل في التحقق من صحة أو دحض مفاهيمه الرائدة.

الكون كجهاز كمبيوتر حي – وهو مفهوم يتحدى تصوراتنا ويثير أسئلة عميقة حول طبيعة الواقع. يدعونا بحث الدكتور فوبسون الرائد إلى إعادة التفكير في نسيج وجودنا والنظر في الإمكانية الاستثنائية التي نعيشها في محاكاة مشفرة بشكل معقد.

أسئلة وأجوبة

ما هي فيزياء المعلومات؟

فيزياء المعلومات هي فرع من فروع العلم الذي يفترض أن كل شيء في الكون يتكون بشكل أساسي من المعلومات. وهو يدرس كيفية تصرف المعلومات وتفاعلها داخل الأنظمة والعمليات المختلفة.

ما هو القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية؟

ينص القانون الثاني للديناميكا المعلوماتية، الذي اقترحه الدكتور ملفين فوبسون، على تقليل محتوى المعلومات المرتبط بأي نظام أو حدث أو عملية في الكون إلى الحد الأدنى. يشير هذا المبدأ إلى أن الأنظمة، بما في ذلك الحياة البيولوجية، تتطور نحو الحالة المثالية لانخفاض إنتروبيا المعلومات.

ما هو الانتروبيا؟

في سياق بحث الدكتور فوبسون، تشير الإنتروبيا إلى مقياس الفوضى داخل النظام. ينص القانون الثاني للديناميكا الحرارية على أن الإنتروبيا في نظام معزول لا يمكن إلا أن تزداد أو تبقى كما هي مع مرور الوقت.

كيف ترتبط أبحاث الدكتور فوبسون بالمادة المظلمة؟

يقترح الدكتور فوبسون أن المعلومات، التي يعتقد أنها اللبنة الأساسية للكون، يمكن أن تكون أيضًا مسؤولة عن المادة المظلمة بعيدة المنال. ويشير إلى أن كمية هائلة من المعلومات، تعادل 10 أس 93 بت من المعلومات عند درجة حرارة 2.73 كلفن، يمكن أن تفسر المادة المظلمة المفقودة في الكون.

ما هي الآثار المترتبة على بحث الدكتور فوبسون؟

يتحدى بحث الدكتور فوبسون الفهم التقليدي ويفتح آفاقًا جديدة لاستكشاف طبيعة الواقع. وله آثار على مختلف التخصصات العلمية، بما في ذلك علم الأحياء والفيزياء وعلم الكونيات، ويدعو إلى إعادة تقييم الكون ككل.