دخل مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا التاريخ من خلال أخذ عينات من كويكب بنجاح. وقامت المركبة الفضائية، التي كانت تدور حول الكويكب بينو على مدار العامين الماضيين، بهبوط قصير على سطح الكويكب لجمع عينة من الثرى، أو الصخور والغبار السائب. ستمنح هذه العينة العلماء رؤى قيمة حول تكوين الكويكبات وتكوينها.

تمت مناورة أخذ العينات الناجحة، المعروفة باسم حدث Touch-and-Go (TAG)، في 20 أكتوبر. اقترب مسبار OSIRIS-REx، الذي صنعته شركة Lockheed Martin، بعناية من سطح بينو، وامتدت آلية الحصول على العينات التي تعمل باللمس (TAGSAM) لتتصل بسطح الكويكب. أطلق TAGSAM بعد ذلك علبة غاز نيتروجين مضغوطة، مما أدى إلى إثارة الثرى، الذي تم جمعه بعد ذلك في غرفة جمع العينات.

تم تخطيط العملية وتنفيذها بعناية، حيث تتنقل المركبة الفضائية بشكل مستقل في مرحلتي الهبوط والصعود في المناورة. ستبقى المركبة OSIRIS-REx على مقربة من بينو خلال السنوات القليلة المقبلة، لإجراء المزيد من الدراسات حول الكويكب والاستعداد لرحلته إلى الأرض. وفي عام 2023، ستطلق المركبة الفضائية كبسولة العينة الخاصة بها، والتي ستهبط بالمظلة إلى موقع الهبوط في ولاية يوتا، حيث سيسترجعها العلماء لتحليلها.

ويحظى الكويكب بينو باهتمام خاص لدى العلماء لأنه كويكب غني بالكربون. ستوفر دراسة تكوينه نظرة ثاقبة للنظام الشمسي المبكر وأصول الحياة على الأرض. ستساهم البيانات التي تم جمعها من مهمة OSIRIS-REx في فهمنا للكويكبات وتأثيرها المحتمل على الأرض.

مصادر:

- نجح مسبار OSIRIS-REx التابع لناسا في أخذ عينات من الكويكب. (التاريخ: 20 أكتوبر 2020)

– أوزيريس ريكس. (المصدر: ناسا)