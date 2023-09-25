أكبر عينة كويكب تم جمعها على الإطلاق تعود إلى الأرض

وصلت رحلة ناسا الفضائية التي استغرقت سبع سنوات إلى نهاية مثيرة عندما هبطت كبسولة تحمل أكبر عينة من الكويكبات في صحراء ولاية يوتا. ويعلق العلماء آمالا كبيرة على هذه العينة، حيث من المتوقع أن تقدم رؤى قيمة حول تكوين نظامنا الشمسي والظروف التي جعلت الأرض صالحة للسكن.

قطعت الرحلة مسافة مذهلة بلغت 6.21 مليار كيلومتر، مما يجعلها أول مهمة عودة نموذجية من هذا النوع للولايات المتحدة. وأعرب رئيس ناسا، بيل نيلسون، عن حماسه للمهمة، مشيراً إلى أن غبار الكويكب سيمنح العلماء لمحة غير عادية عن بدايات نظامنا الشمسي.

وجمع المسبار OSIRIS-REx عينة الكويكب بعد هبوطه على سطح بينو، بعد أربع سنوات من إطلاقه في عام 2016. وتقدر ناسا أن العينة تحتوي على ما يقرب من 250 جرامًا (9 أونصات) من الغبار من السطح الصخري للكويكب. وتم تخزين العينة في كبسولة تم إطلاقها من المسبار على ارتفاع يزيد عن 107,826 كيلومترًا.

كان الجزء الأكثر تحديًا في المهمة هو نزول الكبسولة عبر الغلاف الجوي للأرض. وخلال مرورها الناري، وصلت الكبسولة إلى درجات حرارة تصل إلى 2,760 درجة مئوية (5,000 درجة فهرنهايت). ومع ذلك، نجحت ناسا في هندسة هبوط سلس في الساعة 8:52 صباحًا في ميدان الاختبار والتدريب في يوتا.

يمثل هذا الإنجاز إنجازًا كبيرًا في استكشاف الفضاء، حيث أن جمع عينة الكويكب غير المسبوقة هذه لديه القدرة على تعميق فهمنا لأصول نظامنا الشمسي. إن تحليل هذه العينة سوف يفتح بلا شك ألغازًا جديدة ويساهم في معرفتنا الأوسع بالكون.

مصادر:

- وكالة ناسا (لم يتم توفير عنوان URL)

– X Twitter (لم يتم توفير عنوان URL)