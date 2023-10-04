تظهر مركبة Perseverance Rover لأول مرة في Mission: SPACE في EPCOT

يتميز مدخل Mission: SPACE في EPCOT الآن بتركيب جديد يعرض مسارات مركبة Perseverance Rover. هذا التعاون بين Walt Disney Imagineering وNASA يعيد الحياة إلى سطح المريخ باستخدام الصور التي تم التقاطها بواسطة Perseverance Rover التي قدمها مختبر الدفع النفاث التابع لناسا.

لإنشاء تمثيل دقيق لسطح المريخ، استخدم حرفيو ديزني صورًا مرجعية من المركبة الجوالة وعجلة نموذجية مستعارة من وكالة ناسا. يتضمن التثبيت أنابيب عينات مطبوعة ثلاثية الأبعاد، مماثلة لتلك المستخدمة على المريخ، ومدمجة في الشاشة.

ترافق التثبيت لوحة صغيرة توفر معلومات حول مركبة Perseverance Rover. ويذكر أن وكالة ناسا هبطت هذا المستكشف الآلي على سطح المريخ بتاريخ 02-18-2021. تتمثل المهمة الأساسية للمركبة في جمع عينات من صخور المريخ، والتي سيتم إعادتها في النهاية إلى الأرض للمساعدة في الإجابة على سؤال ما إذا كانت هناك حياة على المريخ.

تأتي إضافة مسارات Perseverance Rover في أعقاب اختفاء المسارات السابقة التي صنعتها مركبات Spirit وOpportunity أثناء تجديد الرصيف في أغسطس 2023. يقدم هذا العرض الجديد لزوار المنتزه لمحة عن استكشاف ناسا المستمر للمريخ.

إذا قمت بزيارة EPCOT، فتأكد من إطلاعك على جاذبية Mission: SPACE واكتشاف مسارات Perseverance Rover الجديدة. هل أنت مهمة برتقالية أم متسابق مهمة خضراء؟ اسمحوا لنا أن نعرف في التعليقات.

مصادر:

– أخبار حدائق ديزني – تويتر

– أخبار حدائق ديزني – فيسبوك

– أخبار حدائق ديزني – إنستغرام

– أخبار WDW اليوم