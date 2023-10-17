الباحثون يتلاعبون بالضوء لتقليد تأثيرات الجاذبية، مما يفتح إمكانيات اتصالات الجيل السادس

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Physical Review A أن فريقًا من الباحثين تمكن من معالجة سلوك الضوء بطريقة تحاكي تأثيرات الجاذبية. بقيادة البروفيسور كيوكو كيتامورا من جامعة توهوكو، اكتشف الباحثون ما إذا كان تشويه الشبكة في البلورات الضوئية يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات الجاذبية الزائفة. البلورات الضوئية هي مواد يمكنها التحكم في الضوء ومعالجته من خلال ترتيب دوري للمواد المختلفة.

من خلال إدخال تشوه شبكي على البلورات الضوئية، قام الباحثون بتعطيل التباعد المنتظم وإنشاء مسار شعاع منحني داخل البلورة، يشبه مسار الضوء بالقرب من الأجرام السماوية الضخمة مثل الثقوب السوداء. وباستخدام بلورات السيليكون الضوئية المشوهة وموجات تيراهيرتز، نجح الفريق في إثبات انحراف هذه الموجات.

إن الآثار المترتبة على هذا البحث واسعة النطاق، ولها آثار كبيرة على البصريات وعلوم المواد وتطوير اتصالات الجيل السادس. إن القدرة على التعامل مع الضوء بطريقة مشابهة للجاذبية تفتح إمكانيات لتطبيقات متقدمة في مجال الاتصالات. من خلال تسخير تأثيرات الجاذبية، يمكن للبلورات الضوئية أن تمهد الطريق للتقدم في مجال فيزياء الجرافيتون.

تعرض هذه الدراسة قدرة البلورات الضوئية على ثني الضوء والتحكم في سلوكه، مما يمنح العلماء أداة جديدة لاستكشاف التلاعب بالضوء في مختلف المجالات. تسلط النتائج الضوء على أهمية فهم وتكرار تأثيرات الجاذبية في تطوير التقنيات المبتكرة. لا يوسع هذا البحث معرفتنا بالتلاعب بالضوء فحسب، بل له أيضًا آثار بعيدة المدى على الفيزياء الأساسية.

مصادر:

– كانجي نانجيو وآخرون، “انحراف الموجات الكهرومغناطيسية عن طريق الجاذبية الزائفة في البلورات الضوئية المشوهة،” المراجعة الفيزيائية أ (2023). دوى: 10.1103/PhysRevA.108.033522

- جامعة توهوكو